Hükümet, 11 ayda 4 bin 263 kişiye vatandaşlık verdi

UBP – YDP – DP Hükümeti, sadece 11 ayda 4 bin 263 kişiye vatandaşlık hakkı verdi. Bu rakamın 764’ünü Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlığa alınan “istisnai” yurttaşlar kapsıyor.

KKTC’de bulunan toplamda 867 kişi çalışma izni ile vatandaşlığa hak kazandı. Çalışma izni ile yurttaşlık alanların 808’i Türkiye, 59 kişi ise diğer uyrukların içerisinde yer alıyor. Çalışma izninden dolayı vatandaş olanların eş ve çocuklarına da vatandaşlık verildi. Bu kapsamda toplamda bin 886 kişi daha vatandaşlık aldı. Vatandaşlık hakkı kazanan eş ve çocukların da bin 830’u Türkiye vatandaşı, 56’sı diğer uyruk olarak kayıtlara geçti.

Bakanlar Kurulu, 2023 yılının Kasım ayına kadar olan sürede, toplamda 764 kişiye istisnai vatandaşlık verdi. Vatandaşlık verilen 404 kişinin 381’i Türkiye vatandaşı, 23 kişi ise diğer uyruklara sahip kişilerden oluştu. İstisnai vatandaşlık verilenlerin eş ve çocukları da vatandaşlık alma hakkına sahip oldu. Bu kapsamda toplamda 316 kişi daha yurttaş kimliği aldı. Yurttaşlık alan eş ve çocukların ise 306’sı Türkiye vatandaşı, 10’u da diğer uyruk olarak kayıtlara geçti.

KKTC’de 11 aylık sürede 484 erkek ve 262 kadın olmak üzere toplamda 746 kişi evlilik yoluyla vatandaşlık aldı. Evlilik yoluyla yurttaş olanların 580’i Türkiye, 166’sı da diğer uyruklardan oluşuyor.

