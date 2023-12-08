banner913
banner932
En fazla yağış Akdeniz’de kaydedildi
En fazla yağış Akdeniz’de kaydedildi
11 0
Yunanistan’la yeni dönem
Yunanistan’la yeni dönem
23 0
 
Türkçe sınavına Arapça cevaplar
Türkçe sınavına Arapça cevaplar
27 0
Haspolat İlkokulu’nda, Kıbrıs Kültür Günü etkinliği düzenlendi
Haspolat İlkokulu’nda, Kıbrıs Kültür Günü etkinliği düzenlendi
64 0
YÖDAK: “Eğitim, insan haklarına saygının temelidir”
YÖDAK: “Eğitim, insan haklarına saygının temelidir”
14 0
Milli gelirimiz 14 bin 648 dolarmış
Milli gelirimiz 14 bin 648 dolarmış
91 0
Gıda pahalılığında dünya 6’ncısıyız!
Gıda pahalılığında dünya 6’ncısıyız!
20 0
banner996
banner985

İmar planı için çalışma

banner989

Başbakan Üstel, 25 kişilik bir ekip oluşturularak imar planı için çalışma yapıldığını açıkladı

banner974
İmar planı için çalışma
banner971
2023 yılının 11 ayında toplamda 4 bin 569 yabancıya taşınmaz mal satın alma izni verilmesi, Mecliste yine gündem oldu.
Mecliste konuşan Başbakan Ünal Üstel, ülke gündemini yabancıların mal alımı konusunun bulunduğunu belirtti.
2005’ten sonra başlayan bir sürecin sözkonusu olduğunu dile getiren Üstel, bir aydır İçişleri Bakanının çalıştığını kaydetti. Tapu Dairesi’ne kayıt olamayan sözleşmeleri yasaya uygun hale getirdiklerini ve akit sözleşmelerin devam ettiğini söyleyen Üstel, verilerin daha sağlıklı olması için Tapu Dairesi’nde görevlendirme yapıldığını ve yasal çalışma başlatıldığını kaydetti.
Yasal düzenlemenin ülke ekonomisini çökertmemesi için çalışıldığını söyleyen Üstel, 25 kişilik bir ekip oluşturularak imar planı için çalışma yapıldığını belirtti.
Üstel, imar planının ülke genelini kapsayacağını vurguladı ve yaptırımlar da getirilerek, hazırlanacak yasanın uygulanacağını açıkladı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.