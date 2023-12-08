İmar planı için çalışma

Başbakan Üstel, 25 kişilik bir ekip oluşturularak imar planı için çalışma yapıldığını açıkladı

2023 yılının 11 ayında toplamda 4 bin 569 yabancıya taşınmaz mal satın alma izni verilmesi, Mecliste yine gündem oldu.

Mecliste konuşan Başbakan Ünal Üstel, ülke gündemini yabancıların mal alımı konusunun bulunduğunu belirtti.

2005’ten sonra başlayan bir sürecin sözkonusu olduğunu dile getiren Üstel, bir aydır İçişleri Bakanının çalıştığını kaydetti. Tapu Dairesi’ne kayıt olamayan sözleşmeleri yasaya uygun hale getirdiklerini ve akit sözleşmelerin devam ettiğini söyleyen Üstel, verilerin daha sağlıklı olması için Tapu Dairesi’nde görevlendirme yapıldığını ve yasal çalışma başlatıldığını kaydetti.

Yasal düzenlemenin ülke ekonomisini çökertmemesi için çalışıldığını söyleyen Üstel, 25 kişilik bir ekip oluşturularak imar planı için çalışma yapıldığını belirtti.

Üstel, imar planının ülke genelini kapsayacağını vurguladı ve yaptırımlar da getirilerek, hazırlanacak yasanın uygulanacağını açıkladı.

