10 yılda 270 ölümlü kaza

Ülkede bu yıl içinde toplam 1841 trafik kazası yaşandı, bu kazaların 18’i ölüm, 354’ü yaralanma ile sonuçlandı. Son 10 yılda ise 270’i ölümlü kaza olmak üzere, toplam 36 bin 886 trafik kazası oldu



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay’ın verdiği bilgiye göre, 2021 yılı içerisinde bugüne kadar toplam 1841 trafik kazası yaşanırken, bu kazaların 18’i ölüm, 354’ü yaralanma, 1496’sı ise hasarla sonuçlandı.

Son 10 yılda ise 270’i ölümlü kaza olmak üzere, toplam 36 bin 886 trafik kazası yaşandı.

2016 yılından itibaren ölümlü kaza sanıklarının uyruklarına bakıldığında, yaşanan toplam 164 kazada sanıkların 86’sı KKTC’li, 35’i TC’li ve 43’ü diğer ülke uyruğuna sahip. Söz konusu 164 kazanın nedenleri ise şu şekilde:

“73 aşırı sürat, 21 yolun solunu tutmama, 25 alkollü araç kullanma, 10 kavşakta durmama, 6 tehlikeli mahalde araç geçme,1 kırmızı ışıkta geçme, 2 yakın takip, 23 dikkatsiz sürüş, 2 ani sağa dönüş ve 1 hatalı şerit değiştirme.”

Bunun yanında aynı süre içerisinde, 56 bin 327 adet sürat, 41 bin 315 adet cep telefonu, 20 bin 776 adet kemer takmama, 15 bin 672 adet dikkatsiz sürüş, 15 bin 44 adet levhalara uymama, 10 bin 877 adet alkol ve 3 bin 337 adet ehliyetsiz kullanım kaynaklı polis raporunun yazıldığı belirtildi.

