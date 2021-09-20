Mehmet Çakıcı, aile içi şiddet olaylarının yüzde 40 arttığını, anti depresan ilaçların kullanımında da artış yaşandığını söyledi ve “30 yıllık psikiyatristim. İlk kez bu dönemde bu kadar çok acil arama ve başvuru alıyorum” dedi



Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, insanların, Covid-19 riski yaşarken, psikolojik bir travma geçirdiklerini belirterek, ekonomik olarak geçtiğimiz bu zor dönemde insanlar için önlemler alınmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Çakıcı, Sim TV’de “Günaydın Kıbrıs” programında gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İnsanların Covid-19 riski yaşarken psikolojik bir travma geçirdiklerini de belirten Çakıcı, insanlığın bir ölüm tehdidiyle karşı karşıya kaldığını, bununla birlikte bir takım ruhsal rahatsızlıklar yaşadıklarını kaydetti.

Çakıcı, dünyada sadece Covid-19 pandemisi değil, ruhsal bozuklukların arttığı bir pandemi daha yaşandığını kaydederek, ülkede pandemi sürecinde alkol ve uyuşturucu kullanımında meydana gelen artışa dikkat çekti.

Alkol ve uyuşturucu kullanımının artmasının, suç oranlarının artmasına neden olduğunu ifade eden Çakıcı, aile içi şiddet olaylarının yüzde 40 arttığını belirterek, anti depresan ilaçların kullanımında da artış yaşandığını söyledi.

“Aslında toplum depresyonda diyebiliriz” diyen Çakıcı, şunları kaydetti:

“Ben 30 yıllık psikiyatristim. Meslek hayatımda ilk kez bu dönemde bu kadar çok acil arama ve başvuru alıyorum. Sıkıntı yaşayan insan sayısı yüzde 20 civarındaydı. Son dönemde bu iki katına çıktı. Hastalanmayan yüzde 20 kadar kişi de hastalanmaya başladı. Hafif olanlar ise ağırlaştı.”



