10 kişiye daha vatandaşlık

Bakanlar Kurulu, 10 kişinin vatandaşlığını onayladı

Bakanlar Kurulu, Yurttaşlık Yasası uyarınca gerekli koşulları yerine getiren ve vatandaşlık bekleyen 10 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.

Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Vatandaşlığa alınan isimler şöyle:

1. Kayra Akar

2. Kübra Uluer Hatim

3. Serkan Keser

4. Büşra Bilgin

5. Mehmet Çetin

6. Selahattin Akar

7. Gülçin Özcan

8. Turgay Çolak

9. Fatma Yurdusev

10. Sude İstanbullu

