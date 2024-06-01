10 kişiye daha vatandaşlık

Bakanlar Kurulu, Yurttaşlık Yasası uyarınca gerekli koşulları yerine getiren ve vatandaşlık bekleyen 10 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.
Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Vatandaşlığa alınan isimler şöyle:
1. Kayra Akar
2. Kübra Uluer Hatim
3. Serkan Keser
4. Büşra Bilgin
5. Mehmet Çetin
6. Selahattin Akar
7. Gülçin Özcan
8. Turgay Çolak
9. Fatma Yurdusev
10. Sude İstanbullu
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