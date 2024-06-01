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"Hükümetten net bir duruş istiyoruz"

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Başbakanlıkta et konusunda toplantı yapan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğlulları "Hükümetten net bir duruş istiyoruz" dedi

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"Hükümetten net bir duruş istiyoruz"
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Başbakanlıkta saat 14.00’de ithal et konusunu görüşmek üzere toplantıya giren Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğlulları toplantı sonrası basına açıklama yaptı, “Hükümetten net bir duruş istiyoruz. Toplumsal barış için hükümetin hayvancıya bir sorumluluğu var” ifadelerini kullandı.
Toplantıyla ilgili basına konuşan Naimoğulları, 19 Haziran’dan sonraki süreçte et konusunda herhangi bir açılım olacaksa hayvancılar birliğinin de görüşünün alınacağını belirtti. Gelecek olan 40 ton ithal etin 20 tonunun piyasaya sürülmesini talep ettiklerini ifade eden Naimoğulları, geri kalan 20 tonun da sürece yayılacağını kaydetti.
Naimoğulları, “İlk etapta 20 tonun piyasaya gelmesini talep ettik ki bayramdan önce hayvancı da ürününü piyasaya satabilsin” dedi.
Talep edilen diğer konuların da Salı günü görüşülmesine karar verildiğini dile getiren Naimoğulları, “Biz net bir duruş istiyoruz. Biz her gün buraya gelip kavga etmek istemiyoruz. Her gün eylem yapma düşüncesinde değiliz. Sesimizi yükseltiyoruz, tepkimizi koyuyoruz çünkü içimiz yanıyor. Biz hükümetten anlayış ve çözüm bekliyoruz. Bizim sıkıntılarımız çözülmezse, hayvancılar birliği kavgaya devam edecek. Bundan da asla geri adım atmayacağız. Toplumsal barış için hükümetin hayvancıya bir sorumluluğu var” şeklinde konuştu.
 
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