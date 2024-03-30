Sanal betten 13 milyar TL dönüyor

Girne Polis Müdürlüğü, Narkotik ve Mali Şube ekiplerinin Skull King Casino ile lojmanına düzenlediği operasyonda tutuklanan casinonun sahibi Ertuğ Dilaver, müdürü Sanen Safar Aliyev, çalışanlar Esin Yükseközcan, Rasim Tikveşli, Taner Bozkurt, Asım Asilkan, Savaş Zirak ve güvenlik görevlileri Hkayal Mamadov ile Ömer Kayçin dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

98 ADET SLOT OYUN MAKİNESİ İLE İNTERNETTEN PARA KARŞILIĞINDA OYUN OYNATTILAR

Mali Şube’de görevli polis çavuşu, 26 Mart 2024 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren casinoda Girne Polis Müdürlüğü, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Amirliği tarafından yapılan aramada, konu casinonun zemin katı ve bodrum katında bulunan iki oda içerisinde toplamda 98 adet slot oyun makinesi ile “Şans Oyunları Yasası’na Aykırı” olarak internet üzerinden “viproyalc.com wipskykingslot.com vipslotking.com ve vipskyking.com” isimli siteler vasıtasıyla para karşılığında casino oyunlarının oynatıldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, casinonun bağlı olduğu Selin Turizm Ltd. Sekreteri Ertuğ Dilaver, muhasebe görevlisi Taner Bozkurt, Teknik Sorumlu Asım Asilkan, Slot Müdürü Savaş Zirak, Casino İşletmecisi Esin Yükseközcan’nın olay yerinde tutuklandığını belirtti.

RASİM TİKVEŞLİ YURT DIŞINA ÇIKIŞ YAPACAĞI SIRADA TUTUKLANDI, ÜZERİNDE YÜKLÜ MİKTARDA PARA BULUNDU

Polis, Rasim Tikveşli'nin ise yurt dışına çıkış yapacağı sırada Havaalanı’nda tespit edilerek tutuklandığını, üzerinde 60 bin 500 TL, 4 bin dolar ve 2 bin 207 euro bulunduğunu belirtti.

10 CEP TELEFONU VE 98 ADET SLOT OYUN MAKİNESİ EMARE ALINDI

Polis, 10 cep telefonunu ile 98 adet slot oyun makinesinin emare alındığını kaydetti. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlı Dilaver’in Skull King Casino’nun işletmesini Oscar Otel’den aldığını daha sonra bir şahsın Dilaver’den Skull King Casino’nun işletmesini devraldığını belirtti. Polis, Skull King Casinonun işletmesini Dilaver’den devralan şahsın arandığını belirtti.

Polis, bahse konu casinodaki 22 bilgisayar, 11 cep telefonu ve birçok emarenin incelendiğini, soruşturmanın geniş bir kapsamda devam ettiğini belirtti.

SUNUCULARIN ŞİFRELERİ KIRILMAYA BAŞLANDI, YAKLAŞIK 3 BİN KİŞİ ŞANS OYUNLARI OYNADI

Polis, sanal bahis sisteminde sunucuların şifrelerle korunduğunu ve 3 ayrı web sitesi üzerinden yasa dışı kumar oynattıklarını tespit ettiklerini söyledi. Polis Çavuşu ayrıca, sunucuların şifrelerin kırılmaya başlandığını ve bahse konu web siteleri üzerinden ilk tespitlere göre yaklaşık 3 bin kişinin şans oyunları oynadığını belirtti. Suiçmez, bu siteler üzerinde ilk tespitlere göre yaklaşık 13 milyar TL’lik paranın döndüğünün tespit edildiğini de mahkemeye aktardı.

Polis bu güne kadar 15 ifade temin edildiğini soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu ve emareler ile sunucuların şifrelerinin kırılma işlemlerinin devam ettiği, aranan bir şahsın da bulunduğunu belirtti.

LOJMANDA YAPILAN ARAMADA 2 TABANCA VE MERMİLER BULUNDU

Polis, aynı tarihte Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi personeli tarafından casinonun lojmanında yapılan arama sonucunda ise Khayal Mammadov’un odası içerisinde bulunan valizde kanunsuz olarak 2 adet tabanca ile toplam 32 adet canlı mermi bulunarak emare zapt edildiğini söyledi. Polis, Khayal Mammadov’un silahı ve mermileri 2024 yılı Ocak ayında Ömer Kayçin’den aldığını söylediğini, Kayçin’in de tutuklandığını kaydetti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, Hkayal Mamadov ile Ömer Kayçin’in 3 gün, Ertuğ Dilaver, Sanen Safar Aliyev, Esin Yükseközcan, Rasim Tikveşli, Taner Bozkurt, Asım Asilkan, Savaş Zirak’ın 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, Hkayal Mamadov ile Ömer Kayçin’in 3 gün, Ertuğ Dilaver,Sanen Safar Aliyev, Esin Yükseközcan, Rasim Tikveşli, Taner Bozkurt, Asım Asilkan, Savaş Zirak’ın 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.