Zirvedekiler puan kaybetti, alttakiler kazandı

Aksa Süper Ligin 28. Haftası pazartesi günü oynanan Çetinkaya-Karşıyaka karşılaşmasıyla tamamlanırken, zirve yarışındakilerin puan kaybettiği, alttakilerin ise kazandığı bir hafta oldu.

AKSA SÜPER LİG 28. HAFTA PANORAMASIAksa Süper Ligin 28. Haftası pazartesi günü oynanan Çetinkaya-Karşıyaka karşılaşmasıyla tamamlanırken, zirve yarışındakilerin puan kaybettiği, alttakilerin ise kazandığı bir hafta oldu.Zirve yarışında lider olan Mağusa T. Gücü konuk olduğu kupa finalindeki rakibi Göçmenköy ile berabere kalırken, takipçisi Cihangir ise play-out hattındaki Lefke deplasmanından mağlubiyetle ayrılınca MTG puan farkını 3’e çıkararak şampiyonluk için adeta gün saymaya başladı. Mağusa T. Gücü bu hafta konuk edeceği a. Yeşilova’yı yenmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.Ligde iddiası kalmayan T. H. Dumlupınar ile play-out hattındaki C. B. Gençlik Gücü arasındaki mücadelenin galibi Gençlik Gücü oldu ve play-out oynaması durumunda puanını artırmış oldu.Yine ligde iddiası kalmayan takımlardan olan Doğan T. Birliği ise konuk olduğu play-out hattının en altındaki K.Kaymaklı’yı farklı mağlup ederek rakibinin kabusunun sürmesini sağladı.Play-out hattı içindeki Mesarya takımı geçtiğimiz hafta play-out dışına çıkan Pera L. Gençler Birliği’ni mağlup ederek puanlarını artırırken, rakibini de yeniden play-out hattı içine çekmiş oldu.Ligde son haftalarda iyi çıkış yakalayan iki takım olan Çetinkaya ile Karşıyaka arasındaki mücadelenin galibi Karşıyaka oldu ve 5. lik için iddialı duruma geldi. Ligden düşmeleri kesinleşen Türk Ocağı ile Yeniboğaziçi arasındaki mücadelenin galibi konuk Yeniboğaziçi oldu ve ligde 4. galibiyetine imza attı.28. haftada oynanan 8 maçın dördünü deplasman takımları, üçünü ev sahibi takımlar kazanırken, bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.Oynanan maçların tümünde gol atılırken, kale ağları toplam 25 kez havalanarak maç başına 3 gol ortalamasının üzerine çıkıldı. Bu hafta en farklı galibiyeti 4-0’lık skorla Doğan T. Birliği alırken, en gollü maç 1 – 4’lük Türk Ocağı – Yeniboğaziçi maçı oldu.Bu hafta atılan 25 golün 17’sini yerli futbolcular atarken, 8 golü ise yabancı futbolcular attı. 33 sarı kart çıkarken, iki de kırmızı kart gösterildi. Bu kırmızı kartlar Çetinkaya futbolcularına gösterildi.Gol krallığı yarışında zirvede olan Cihangr’den Muhittin bu haftayı boş geçerek 32 golde kalırken, takipçisi Çetinkaya’dsan Emanel Ernest’te gol atamayarak 25 golde kaldı.Play-out tehlikesi yaşayan Lefke, konuk ettiği şampiyonluk yarışında olan Cihangir’i 2 – 0 mağlup ederek hem kendini paly-out dışına çıkardı hem de rakibine şampiyonluk yarışında büyük yara verdi.Doğan T. Birliği’nin konuk olduğu K.Kaymaklı deplasmanında hem attığı iki gol hem de maç boyunca iyi futboluyla galibiyetin mimarı olan Viilmar haftanın futbolcusu olmayı hak etti.Play-out hattının zorlu karşılaşmasında rakibi P. Gençler Birliği’ni mağlup etmeyi başaran Mesarya takımının genç teknik adamı İsmail Soydan, rakibini iyi analiz ederek, oyuncularını da koordine etmeyi başararak 3 puanı hanesine yazdırdı.Zorluk derecesi oldukça yüksek bir maç olan Lefke – Cihangir karşılaşmasının orta hakemliğini yapan Şakir Azizoğlu, maç boyunca pozisyonlara yakın, yerinde kararları ve yan hakemleriyle uyumlu bir maç çıkararak haftanın hakemi olmayı hak etti.Jimy Mwanga(A. Yeşilova), Koral Saymaz(Doğan T. B), Mert Ateş(Mesarya), Diatta(Karşıyaka)Kıvanç(Göçmenköy), Azat(Karşıyaka), Okan(Mesarya), Emre(Doğan T. B), Necati(Genlik Gücü), Issa(Lefke), Berkem(Yeniboğaziçi), Cemal(A. Yeşilova), Kenan(D.T. B), Kaan(Gençlik Gücü), Kouassi(Lefke).Yeşilova-Yenicami: 3 – 1Türk Ocağı-Yeniboğaziçi: 1 – 4K.Kaymaklı-Doğan T.Birliği: 0 – 4Göçmenköy-Mağusa T.Gücü: 1 – 1Lefke-Cihangir: 2 – 0Mesarya-Pera L.G.Birliği: 2 – 0T.H.Dumlupınar-C.B.Gençlik Gücü: 0 – 3Çetinkaya-Karşıyaka: 0 – 3Mağusa T. Gücü – A. YeşilovaDoğan T. Birliği – MesaryaYeniboğaziçi – K.KaymaklıCihangir – Türk OcağıC. B. Gençlik Gücü – LefkeP. L. Gençler Birliği – GöçmenköyKarşıyaka – T. H. DumlupınarYenicami – Çetinkaya