Başkasına ait kiralık araçla bisikletliye çarptı

Karşıyaka'da kullanma yetkisi olmadığı halde başkasının kiraladığı aracı kullanan 39 yaşındaki İbrahim Filiz, dikkatsizliği sonucu 62 yaşındaki Martin Derbyshire isimli bisiklet sürücüsüne çarptı. Bisiklet sürücüsü yaralanırken, sürücü tutuklandı

Karşıyaka'da, önceki gün öğlen saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, yönetimindeki ZUB 614 plakalı araç ile Güzelyalı Caddesi'nde seyreden 39 yaşındaki İbrahim Filiz, dikkatsizliği sonucu önünde aynı yöne giden 62 yaşındaki Martin Derbyshire isimli bisiklet sürücüsüne çarptı.

Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü, sağ kalça kırığı teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Araç sürücüsü İbrahim Filiz tutuklandı.

Karşıyaka Güzelyalı caddesi üzerinde meydana gelen yaralanmalı trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İbrahim Filiz dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 22 Nisan 2024 tarihinde saat 12:00 raddelerinde Karşıyaka’da Güzelyalı caddesi üzerinde doğu istikametine doğru seyreden ve Girne’de turist olarak ikamet eden zanlı İbrahim Filiz’in adına kayıtlı olamayan ve kullanma yetkisi ve sigortası olmayan yönetimindeki ZUB 614 plakalı Toyota marka salon araç ile dikkatsizliği sonucu o esnada önünde ayni istikamete doğru bisiklet ile seyreden Karmi’de sakin Martin Derbyshire yönetimindeki bisiklete, aracının sol yan kısmı ile çarptığını söyledi.

Polis meydana gelen kaza sonucu yaralanan Martin Derbyshire, Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak acil serviste yapılan ilk yardım tedavisinde sağ kalça kırığı tespit edilmiş olup, ortopedi servisinde müşahede altına alındığını hayati tehlikesinin şimdilik olmadığı ancak ameliyat istemesi durumu oluşabileceğini mahkemeye aktardı.

Polis kaza sonrası araç sürücü zanlı İbrahim Filiz’in tutuklandığını, ZUB 614 plakalı aracın başkası adına kiralandığı ve zanlının kullanma yetkisi olmadığı ayrıca sigortanın kapsamadığını belirtti. Polis memuru Topal aktarmış olduğu olgular ışığında müştekinin de sağlık durumunun netleşmesi açısında ilk etapta zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

