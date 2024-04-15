Zirvede heyecan dorukta

AKSA SÜPER LİG 27. HAFTA PANORAMASIAksa Süper Liginde adım adım sona yaklaşılırken, şampiyonluk yarışındaki kora kor mücadele ve play-out hattı için çekişme sürüyor. Süper Ligde 27. Hafta sonunda geçtiğimiz hafta liderliği devralan MTG evinde farklı kazanarak liderliğini sürdürürken, Cihangir’de kazanarak takibine devam etti.Süper Lige veda eden ikinci takım ise bu hafta evinde Lefke’ye farklı mağlup olan Yeniboğaziçi takımı oldu. Geçtiğimiz sezon Süper Lige yükselen Yeniboğaziçi bu yıl veda ederek asansör takım oldu.Ligde üçüncü düşecek takımın kim olacağını belirleyecek olan play-out maçlarına kalmak istemeyen takımların oluşturduğu 11,12,13 ve 14. sıradaki play-out hattındaki takımlardan Lefke ile K.Kaymaklı haftayı galibiyetle kapatarak 6 puan değerinde puanlar aldılar. Ligdeki kötü gidişatını sürdüren China B. Gençlik Gücü takımı bu hafta evinde Karşıyaka takımına boyun eğerek play-out hattından kurtulma şansını iyice zora soktu. Ayni şekilde haftalardır galibiyete hasret kalan Mesarya takımı da lidere farklı mağlup olarak play-out hattından çıkma şansını iyice azalttı.Son haftalarda aldığı galibiyetlerle play-out hattından çıkan Pera L. Gençler Birliği konuk ettiği K.Kaymaklı’ya mağlup olarak play-out hattından kopma şansını kaçırmış oldu.Ligde bu hafta oynanan Leymosun derbisinde küme düşen Türk Ocağı’nı farklı yenen Doğan T. Birliği olurken, ikinci devrede çıkışa geçen Çetinkaya takımı A. Yeşilova deplasmanından farklı galibiyetle dönerek ilk 5 içine girme şansını artırdı.Süper Ligin 27. Haftasında oynanan 8 maçın beşini deplasman takımları kazanırken, 3 maçı ise ev sahipleri kazandı. Bu hafta beraberlik çıkmadı.Oynanan maçlarda toplam 31 gol atılırken, maç başına 4 gol ortalamasına yaklaşıldı. Atılan gollerin yarışından fazlası olan 16 golü yabancı futbolcular atarken, 15 golü ise yerli futbolcular attı. Haftanın hat-trick yapan tek golcüsü ise MTG’den Souleymane Doukara oldu.Gol krallığı yarışında Cihangir’den Muhittin Tümbül attığı bir gol ile gol sayısını 32’ye yükseltirken, onun takipçisi Çetinkaya’dan Emanuel Ernest 2 gol atarak 25 gole ulaştı.Bu hafta oynanan 8 maçta toplam 24 sarı kart ve 2 kırmızı kart gösterilirken, C. B. Gençlik Gücü – Karşıyaka maçında kart çıkmadı.Süper Ligin 27. Haftasında zorlu Gençler Birliği deplasmanından ikinci devrede attığı gollerle 2 – 0 galip ayrılan K.Kaymaklı takımı adeta hayata dönerken, ligde kalma adına 6 puanlık bir maç kazandı.Lider Mağusa Türk Gücü’nde son haftaların formda futbolcusu Souleymane Doukara geçtiğimiz hafta K.Kaymaklı bu hafta ise Mesarya takımı karşısında attığı gollerle MTG’yi sırtlayan futbolcu oldu.Ligde hiçbir iddiası olmayan Karşıyaka takımını ikinci devrede hem ligde hem de kupada arka arkaya aldığı galibiyetlerle adeta fark yaratmasına sebep olan tecrübeli teknik direktör Caner Oshan oldu.Ligde kalmak için son şansını kullanan Yeniboğaziçi ile play-out hattı dışına çıkmak isteyen Lefke arasındaki karşılaşmanın hakemliğini yapan Fehim Dayı maç boyunca pozisyonlara yakınlığı ve yardımcılarıyla uyumuyla iyi bir maç yöneterek haftanın hakemi olmayı hak etti.Süleyman Langer(Göçmenköy), Ali Nazlıoğlu(Çetinkaya), Halil Turan(K.Kaymaklı), Billy Michel(Karşıyaka)Hasan Celal(Cihangir), Bilal (Göçmenköy), Agit (Çetinkaya), Çağrı (Cihangir), Mehmet(MTG), Mustafa Süzgen(Karşıyaka), Muhammed(K. Kaymaklı), Tahsin(Lefke), Erhun(MTG), Ernest(Çetinkaya), Kouassi(Lefke)Yenicami-Göçmenköy: 0 – 1Mağusa T.Gücü-Mesarya : 4 – 0A.Yeşilova-Çetinkaya:1 – 5Pera L.G.Birliği-K.Kaymaklı : 0 – 2Doğan T.Birliği-Türk Ocağı: 4 – 0Cihangir-T.H.Dumlupınar: 2 – 0C.B.Gençlik Gücü-Karşıyaka: 3 – 4Yeniboğaziçi – Lefke: 1 – 4Türk Ocağı – YeniboğaziçiA.Yeşilova - YenicamiK.Kaymaklı – Doğan T. BirliğiLefke – CihangirGöçmenköy – Mağusa T. GücüMesarya – Pera L. Gençler BirliğiT. H. Dumlupınar – C. B. Gençlik GücüÇetinkaya – Karşıyaka