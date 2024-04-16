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YÖK Denetleme Kurulu Heyeti, Büyükelçi Feyzioğlu’nu ziyaret etti

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YÖK Denetleme Kurulu Heyeti, Büyükelçi Feyzioğlu’nu ziyaret etti
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bir çalışma ziyareti gerçekleştiren, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Denetleme Heyeti Başkanı Prof.Dr. Hamit Emrah Beriş başkanlığındaki heyet Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nu ziyaret etti.
Yükseköğretimdeki denetim süreçleri ve iş birliği olanaklarını ele almak üzere KKTC'ye gelen heyet Büyükelçi Feyzioğlu’na yapacakları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
YÖK Denetleme Heyeti, Başkan Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, YÖK Denetleme Kurulu Üyeleri Prof.Dr. Mevlut Özçelik, Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Prof. Dr. Mehmet Duman ve Güray Irmak'tan oluşuyor.
 
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