Zirve yarışı kızışıyor

AKSA BİRİNCİ LİG7. HAFTA PANORAMASI

Aksa 1. Ligin 7. Haftası geçtiğimiz hafta sonu oynanan 8 maçla tamamlanırken, lider M. Değirmenlik puan kaybetmesine karşın liderliğini sürdürdü.Değirmenlik takımının bu sezon ikinci kez berabere kalması sonrasında takipçileri Gönyeli ile Esentepe takımları haftayı galibiyetle kapatarak puan farkını 2’ye düşürerek zirveye göz kırptılar.Bu hafta ligin alt sıralarındaki tüm takımlar da haftayı mağlubiyetle kapatmaları nedeniyle alt tarafta sıralamada bir değişiklik olmadı.Oynanan maçlarda iki beraberlikle biten maçta gol sesi çıkmazken kale ağları toplam 20 kez havalanarak maç başına 2,5 gol ortalaması gibi sezonun en az gol atılan haftaları arasına girdi.Haftanın en gollü biten maçı liderin takipçisi Gönyeli’nin konuk ettiği Lapta’yı 5 – 1 mağlup ettiği maç oldu.Ligde en fazla golü atan takım 21 golle M.Değirmenlik olurken, en az golü yiyen takımlar ise 4’er golle Esentepe ve M.Değirmenlik oldular. En fazla gol yiyen takım 17 golle Geçitkale oldu.Bu hafta oynanan maçlarda Gönyeli’den İlyas Yılmaz ile Esentepe’den Deniz Kibar attıkları 2’şer golle en golcü futbolcular oldular.Aksa 1. Ligin 7. Haftası itibariyle gol krallığı yarışında Gönyeli’den İlyas Yılmaz attığı 2 golle haftayı golsüz geçen Değirmenlik’ten Kasım Tağman’ı yetişerek 12’şer golle koltuğu paylaştılar. Onları bu haftayı boş geçen Mormenekşe’den Erhan Çınar 7 golle takip etmekte.Ligde 8 maçta toplam 29 sarı kart gösterilirken, sadece 1 kırmızı kart çıktı. M. HacıaliYılmazköy – Ozanköy maçında Ozanköy’den Ceylan Taneri kırmızı kart gören futbolcu oldu.Aksa 1. Ligin iki köklü takımı olan Binatlı ile Hamitköy arasındaki mücadele konuk Hamitköy rakibini 1 – 0 mağlup ederek haftanın tek deplasman galibiyetini alarak haftanın takımı olmayı hak etti.Esentepe’nin tecrübeli futbolcusu Deniz Kibar, kritik maçlarda attığı gol veya gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. Bu hafta da Baf Ülkü Yurdu maçında iki golle takımına 3 puanı getirerek haftanın futbolcusu olmayı hak etti.Birinci Lig’de hedefini üst lig olarak belirleyen takımlardan olan Gönyeli’nin genç teknik adamı her geçen hafta daha iyi bir futbol oynatarak Gönyeli takımını hedefine ulaştırma yolunda ilerletiyor.Zorluk derecesi en yüksek maçlardan biri olan Mormenekşe – M. Değirmenlik maçında gerek maç boyunca pozisyonlara yakınlığı gerekse çaldığı düdükler ile iyi bir maç çıkaran Tufan Çerçioğlu, az kart göstererek futbolcuları da oyunda tutmasını bildi ve haftanın hakemi olmayı haketti.DoğuhanErgazi (Mormenekşe), Altan Çocuk (Hamitköy), Barın Bozak (Dem’sCons. Çanakkale), Ahmet Can (Gönyeli)Hasan Piro(M. Değirmenlik), Fetin(Mormenekşe), Salih Sakallı(Hamitköy), Sami(Dem’sCons. Çanakkale), Civan(Yalova), Ertuğrul(Gönyeli), İrfan(Mormenekşe), Tuğra (Esentepe), Serhat(Hamitköy), İlyas (Gönyeli), Deniz Kibar(Esentepe)Mormenekşe – M. Değirmenlik: 0 – 0Girne H. Evi – Geçitkale: 2 – 1M. HacıaliYılmazköy – Ozanköy: 0 – 0Yalova – ÜnimarMaraş : 3 – 1Esentepe – Baf Ülkü Yurdu: 3 – 0Gönyeli – Lapta: 5 – 1Dem’s C. Çanakkale – Düzkaya : 2 – 1Binatlı – Hamitköy: 0 – 1Hamitköy – M. HacıaliYılmazköyOzanköy – GönyeliBaf U. Yurdu – YalovaU. Maraş – Girne H. EviDüzkaya – BinatlıLapta – EsentepeGeçitkale – MormenekşeM. Değirmenlik – Dem’s C. Çanakkale