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“Okula kayıt yapacaktım ama para bulamadım”

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Polisin yaptığı kontrolde Zimbabwe uyruklu Tanyaradzwa Laziza’nın 342 gün, Tamulua Nhenga’nın bin 438 gün ve Bostawna uyruklu Lee Munyukuwu’nun ise 2 bin 209 gündür KKTC’de kaçak yaşadığı tespit edildi. 8 yıldır kaçak olan Munyukuwu, “Okula kayıt yapacaktım ama para bulamadım” dedi

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“Okula kayıt yapacaktım ama para bulamadım”
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Ülkede kaçak yaşadıkları ortaya çıkan Zimbabwe uyruklu Tanyaradzwa Laziza’nın, Tamulua Nhenga ve Bostawna uyruklu  Lee Munyukuwu dün mahkemeye çıkarıldı.
Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru olguları aktardı.
Polis, 6 Kasım 2023 tarihinde alınan bir ihbar üzerine narkotik ekiplerinin Lefkoşa’da Şehit Ahmet Haşim Sokak’ta bulunan bir apartmanda arama yaptığını söyledi.
Polis, söz konusu apartmanın bir dairesinde birlikte kalan üç zanlının sorgulandığını ve muhaceret kontrollerinin yapıldığını belirtti.
Polis, yapılan kontrolde Tanyaradzwa Laziza’nın 342 gün, Tamulua Nhenga’nın bin 438 gün, Lee Munyukuwu’nun 2 bin 209 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldıklarının belirlendiğini açıkladı.
Polis, tutuklanan zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını söyledi.
Tanyaradzwa Laziza’nın  Tamulua Nhenga’nın öğrenci,  Lee Munyukuwu’nun ise 2017 yılında 30 günlük vize ile ülkeye geldiklerini kaydeden polis, 3 zanlının da ülkeye giriş yaptıktan sonra muhaceret işlemi yapmadığını belirtti.
Polis, aktardığı olgular ışığında zanlıların tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmesini talep etti.
Polisin ardından söz hakkı alan Lee Munyukuwu, “Ben ülkeye turist olarak geldim, okula kayıt yapacaktım ama para bulamadım” dedi.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
 
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