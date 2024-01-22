banner913
banner932
“Gerçekle Düş Arasında” adlı oyun 3, 10 ve 17 Şubat’ta çocuklarla buluşacak
“Gerçekle Düş Arasında” adlı oyun 3, 10 ve 17 Şubat’ta çocuklarla buluşacak
17 0
İngilizler, 64 yıldır üsleri kullanıyor
İngilizler, 64 yıldır üsleri kullanıyor
21 0
 
Esnafa 5 yıl vadeyle 650 bin TL kredi
Esnafa 5 yıl vadeyle 650 bin TL kredi
18 0
Lider, Kupada da dört dörtlük
Lider, Kupada da dört dörtlük
24 0
Göçmenköy, Mormenekşe'yi tek golle geçti
Göçmenköy, Mormenekşe'yi tek golle geçti
58 0
Tabipler Birliği, sivrisinekle mücadele için Sağlık Bakanlığı’nı acilen harekete geçmeye çağırdı
Tabipler Birliği, sivrisinekle mücadele için Sağlık Bakanlığı’nı acilen harekete geçmeye çağırdı
16 0
Esnafa 150 milyon TL kredi
Esnafa 150 milyon TL kredi
21 0
banner1012
banner985

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kurası çekildi

banner989

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Karşılaşmalar 6-7-8 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak

banner974
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kurası çekildi
banner971

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine, TFF'nin ikinci ve üçüncü liglerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Volkan Can, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, lig yönetimi direktörü Özcan Şefik ve kulüp temsilcileri katıldı.

Burada açıklamada bulunan Volkan Can, "Son 16 turuna gelene kadar fair play ile mücadele eden takımlarımızı tebrik ediyor, bundan sonraki turlarda başarılar diliyorum. 24Erzincanspor, son 16 turuna alt liglerden tek takım olarak devam ediyor. O yüzden onları ayrıca tebrik ediyorum." diye konuştu.

Ardından Besim Yalçın, karşılaşmaların 6-7-8 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacağını belirterek, kulüplere başarı dileğinde bulundu ve kura çekimine geçildi.

Son 16 turu eşleşmeleri şöyle oluştu:

EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor

RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor

Gençlerbirliği-Trabzonspor

Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş

VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor

MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor

Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor

Gaziantep FK-Fenerbahçe

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.