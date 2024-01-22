Sertoğlu “Hasan Taçoy, ansızın sentetik zemin uzmanı kesildi”

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Milletvekili Hasan Taçoy'un Değirmenlik Sahası'ndaki sentetik çim zemin ile ilgili verdiği demeç ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklama şöyle;

"Spor Kamuoyuna;

Bir süredir Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nın zemini ile ilgili kamuoyunda dile getirilen ve konuşulan konuları yakinen takip ederken, hafta sonu bu konu ile ilgili yapılan bir açıklamayı hayretler içerisinde takip ettim.

Öncelikle, bu konu siyasetçilerin dâhil olacağı ve abuk sabuk açıklama yapacağı bir konu değildir. Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda hafta sonu oynanan bir karşılaşmayı izlemeye giden arkadaşımız Sn. Hasan Taçoy, ansızın sentetik zemin uzmanı kesilip, “Bu zemin futbol oynamaya müsait değildir” dedi.

Ben 22 yıldır, futbolda başkanlık yapan biri olarak sentetik zeminde çok maç izledim. Sentetik zemin stat yapımlarına öncülük ettim. Ancak benim de sentetik zeminlerle ilgili yorum yapabilecek uzmanlığım yoktur. Bu konuları gelen gören ve raporlayan bağımsız denetçiler yorumlayabilirler ve rapor yazabilirler.

Hal böyleyken, bu konuları siyasileştirip uzaktan yakından alakanız olmayan konularla ilgili konuşmak, yorum yapmak sizi sadece gülünç duruma düşürür.

Siyaseti, gidin mecliste yapın. Gidin, sokakta insanların dertlerine çare arayarak yapın. Futboldan size bir şey çıkmaz. Bu iş sizi aşar.

Saygılarımla.

Hasan Sertoğlu"