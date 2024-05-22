Ziraat Türkiye Kupası sahibini buluyor

Ziraat Türkiye Kupası yarın sahibini bulacak. Beşiktaş ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20.45'te başlayacak ve karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek

Futbolda 62'nci Türkiye Kupası sahibini bulacak.

Beşiktaş ile Trabzonspor, finalde kozlarını paylaşacak.

Beşiktaş, bu sezon ligde umduğunu bulamadı.

Siyah beyazlılar, bitime 1 hafta kala 56 puanla 5'inci sırada yer alıyor.

Beşiktaş, kazanarak kötü geçen sezonda taraftarlarına kupa armağan etmek istiyor.

Siyah beyazlılar, bazı önemli oyuncularından bu mücadelede yararlanamayacak.

Sakatlıkları bulunan Ante Rebic ve Tayfur Bingöl ile sezonu kapatan Amir Hadziahmetovic forma giyemeyecek.

Rascid Ghezzal'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Trabzonspor ise geçtiğimiz hafta Rams Başakşehir'i deplasmanda yenerek ligi 3'üncü bitirmeyi garantiledi.

En son 2020 yılında kupayı kaldıran bordo mavililer, aynı başarıyı yeniden yaşamayı amaçlıyor.

Trabzonspor, kupa finaline iki oyuncusundan yoksun çıkacak

Kırmızı kart cezalısı Enis Destan ile sezonu kapatan Hüseyin Türkmen, Beşiktaş'a karşı görev yapamayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'na 5'inci turdan başlayan Beşiktaş; sırasıyla Eyüpspor, Bitexen Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nü eleyerek final vizesini cebine koydu.

Trabzonspor ise 4'üncü turdan girdiği organizasyonda Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü, Manisa Futbol Kulübü, Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü eleyerek finalist oldu.

Beşiktaş daha önce 16 kez final oynadığı kupada 10 kez şampiyonluk yaşadı

Trabzonspor ise 15 kez finalde mücadele ettiği kupada 9 kez mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş ile Trabzonspor, 33 yıl sonra kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne dek oynanan 4 final maçında taraflar, 2'şer kez mutlu sona ulaştı.

Bu sezon ligde iki takım arasında Trabzon'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmadan da Beşiktaş 2-0 üstün ayrıldı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı final maçı, saat 20.45'te başlayacak.

TÜRKİYE KUPASI FİNALİNİN HAKEMİ ŞANSALAN

Mücadele öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu, kupa finalini yönetecek hakemi açıkladı.

TFF'den yer alan bilgilere göre Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş-Trabzonspor finalini Ali Şansalan yönetecek.

