Hükümete Cumaya kadar süre

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile bazı sendikalar toplantı yaptı....İthal et kararı cuma gününe kadar geri çekilmezse pazartesi genel grev yapılacak

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile bazı sendikalar bugün Kamu İşçileri Sendikası’nda (KAMU-İŞ) toplantı yaptı.



Toplantıda hükümetin aldığı ithal et kararını cuma gününe iptal etmemesi halinde pazartesi günü genel grev yapılması kararı alındı. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eylemi ise devam edecek.

KAMU-İŞ’te yapılan toplantını ardından Birlik ve sendika yetkilileri Başbakanlık önünde alınan kararı açıkladı.

KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası Başkanı (EL-SEN) Ahmet Tuğcu ve Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı konuşma yaptı.

KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, toplumun yok oluşunun önüne geçmek adına bir araya gelindiğini söyleyerek, sorunun esas kaynağının maliyet olduğunu söyledi. Toplantıya katılan örgütlerin hükümetin et ithali kararını cuma gününe kadar iptal etmemesi halinde pazartesi genel grev yapılması noktasında birleştiğini dile getiren Serdaroğlu, eylemlerin devam edeceğini belirtti.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları da ithal et kararının durdurulmasını istediklerini söyleyerek, et ithali yapılacaksa buna birlikte karar verilmesi gerektiğini belirtti. Naimoğulları, karar geri çekilmezse eylemlerin devam edeceği, pazartesi de genel grev yapılacağı uyarısında bulundu.

Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya, ithal etin “kasapları da hayvancıları da yok edeceğini” söyleyerek, kararın kaldırılmasının ortak görüşleri olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, ithal etin bu şekilde ülkeye gelmesinin ilgili kesimlere zarar vereceğini söyleyerek, sorunun istişare edilerek çözülmesi gerektiğini kaydetti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “Birbirimize sahip çıkmalıyız, Kıbrıslı Türkler olarak gidecek başka yurdumuz yoktur” diyerek, hükümete eylem hakkına saygı duyarak, toplumsal barışı sağlaması çağrısında bulundu.

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu da “Eylemin üçüncü gününde hükümete bizi birleştirdiği için teşekkür ederim” dedi.

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, niyet varsa et fiyatlarının düşürülebileceğini ülkede üç günden beri kaos yaşandığını söyleyerek, “Bunu çözecek olan hükümettir. Hükümet tüm paydaşları çağırıp bu sorunu çözebilir” diye konuştu.