banner913
banner932
Göçmenköy’de kupaya coşkulu kutlama
Göçmenköy’de kupaya coşkulu kutlama
15 0
Hayvan üreticilerinin eyleminde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bahçe kapısı söküldü
Hayvan üreticilerinin eyleminde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bahçe kapısı söküldü
16 0
 
Siber'in çağrısı karşılıksız kalmadı
Siber'in çağrısı karşılıksız kalmadı
46 0
YDÜ Hastanesi, tümörü nokta atışla yok ediyor
YDÜ Hastanesi, tümörü nokta atışla yok ediyor
28 0
KKTC arsaları, İstanbul'da açık artırmada!
KKTC arsaları, İstanbul'da açık artırmada!
31 0
Sahte kimlik kartıyla Güney Kıbrıs’a geçmek istenmesiyle ilgili 4 tutuklu
Sahte kimlik kartıyla Güney Kıbrıs’a geçmek istenmesiyle ilgili 4 tutuklu
62 0
Özlü’nün ölüm sebebi “çoklu organ yetmezliği”
Özlü’nün ölüm sebebi “çoklu organ yetmezliği”
30 0
banner1032
banner1038

Hükümete Cumaya kadar süre

banner1020

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile bazı sendikalar toplantı yaptı....İthal et kararı cuma gününe kadar geri çekilmezse pazartesi genel grev yapılacak

banner974
Hükümete Cumaya kadar süre
banner971
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile bazı sendikalar bugün  Kamu İşçileri Sendikası’nda (KAMU-İŞ) toplantı yaptı.

Toplantıda hükümetin aldığı ithal et kararını cuma gününe iptal etmemesi halinde pazartesi günü genel grev yapılması kararı alındı. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eylemi ise devam edecek.
KAMU-İŞ’te yapılan toplantını ardından Birlik ve sendika yetkilileri Başbakanlık önünde alınan kararı açıkladı. 
KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası Başkanı (EL-SEN) Ahmet Tuğcu ve Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı konuşma yaptı.
KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, toplumun yok oluşunun önüne geçmek adına bir araya gelindiğini söyleyerek, sorunun esas kaynağının maliyet olduğunu söyledi. Toplantıya katılan örgütlerin hükümetin et ithali kararını cuma gününe kadar iptal etmemesi halinde pazartesi genel grev yapılması noktasında birleştiğini dile getiren Serdaroğlu, eylemlerin devam edeceğini belirtti.
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları da ithal et kararının durdurulmasını istediklerini söyleyerek, et ithali yapılacaksa buna birlikte karar verilmesi gerektiğini belirtti. Naimoğulları, karar geri çekilmezse eylemlerin devam edeceği, pazartesi de genel grev yapılacağı uyarısında bulundu.
Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya, ithal etin “kasapları da hayvancıları da yok edeceğini” söyleyerek, kararın kaldırılmasının ortak görüşleri olduğunu belirtti.
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, ithal etin bu şekilde ülkeye gelmesinin ilgili kesimlere zarar vereceğini söyleyerek, sorunun istişare edilerek çözülmesi gerektiğini kaydetti.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “Birbirimize sahip çıkmalıyız, Kıbrıslı Türkler olarak gidecek başka yurdumuz yoktur” diyerek, hükümete eylem hakkına saygı duyarak, toplumsal barışı sağlaması çağrısında bulundu.
EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu da “Eylemin üçüncü gününde hükümete bizi birleştirdiği için teşekkür ederim” dedi.
Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, niyet varsa et fiyatlarının düşürülebileceğini ülkede üç günden beri kaos yaşandığını söyleyerek, “Bunu çözecek olan hükümettir. Hükümet tüm paydaşları çağırıp bu sorunu çözebilir” diye konuştu.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.