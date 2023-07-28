Zihni, Osmaniyespor’la yolları ayırdı

Futbol hayatını Türkiye’de profesyonel olarak sürdüren Zihni Temelci, Osmaniyespor’dan ayrıldı. Geçtiğimiz sezon formasını giydiği Türkiye 3. Lig ekibi Osmaniyespor’dan ayrılan Zihni Temelci, kendisine gelen teklifleri değerlendirecek. Osmaniyespor, 6 Şubat’ta yaşanan deprem sonrasında ligden çekilmiş, Zihni Temelci de sezonun geri kalanını Türkiye 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor’da geçirmişti.
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