Zihni, Osmaniyespor’la yolları ayırdı

Futbol hayatını Türkiye’de profesyonel olarak sürdüren Zihni Temelci, Osmaniyespor’dan ayrıldı. Geçtiğimiz sezon formasını giydiği Türkiye 3. Lig ekibi Osmaniyespor’dan ayrılan Zihni Temelci, kendisine gelen teklifleri değerlendirecek. Osmaniyespor, 6 Şubat’ta yaşanan deprem sonrasında ligden çekilmiş, Zihni Temelci de sezonun geri kalanını Türkiye 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor’da geçirmişti.

