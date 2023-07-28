Ada Eseller, Çankaya’ya imza attı

Kıbrıslı Türk futbolcu Ada Osman Eseller, Türkiye 3.Lig ekibi Çankaya Futbol Kulübü’ne transfer oldu. Bonservisi Yonpaş Dumlupınar’da bulunan ve son olarak kiralık Mutluyaka formasını giyen orta saha oyuncusu Ada Osman Eseller, Türkiye 3. Lig ekibi Çankaya Futbol Kulübü ile resmi sözleşme imzalayarak Ankara ekibiyle idmanlara da başladı. 2003 doğumlu futbolcu bir dönem Adana Demirspor forması da giymişti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.