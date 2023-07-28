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Ada Eseller, Çankaya’ya imza attı

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Ada Eseller, Çankaya’ya imza attı
Kıbrıslı Türk futbolcu Ada Osman Eseller, Türkiye 3.Lig ekibi Çankaya Futbol Kulübü’ne transfer oldu. Bonservisi Yonpaş Dumlupınar’da bulunan ve son olarak kiralık Mutluyaka formasını giyen orta saha oyuncusu Ada Osman Eseller, Türkiye 3. Lig ekibi Çankaya Futbol Kulübü ile resmi sözleşme imzalayarak Ankara ekibiyle idmanlara da başladı. 2003 doğumlu futbolcu bir dönem Adana Demirspor forması da giymişti.
 
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