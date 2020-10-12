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Zihni, A Spor’da olacak

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Zihni, A Spor’da olacak
Temsilcimiz Zihni Temelci’nin formasını giydiği Kütahya Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupasında mücadele edecek.
KütahyaBelediyespor – Bursa Yıldırımspor, Ziraat Türkiye Kupası 1.Tur maçı 14 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 15:00’te
Dumlupınar Stadyumunda oynanacak olan Kütahya Belediyespor – Bursa Yıldırımspor maçını Türkiye’nin ünlü spor kanalı A Spor canlı yayınlayacak.
 
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