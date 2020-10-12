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Ertenli Efes, Almanya’da

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Ertenli Efes, Almanya’da
Turkish Airlines Euroleague’in üçüncü haftasında bugün Almanya’nın Alba Berlin takımına konuk olacak olan Anadolu Efes kadrosunda temsilcimiz Erten Gazi de yer alıyor.
Mercedes Benz Arena’da oynanacak olan karşılaşma TSİ 21:00’de başlayacak ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.
TurkishAirlinesEuroleague’in ikinci haftasında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’ya Sinan Erdem Spor Salonu’nda 71-80 mağlup olmuş, Alba Berlin ise evinde bir başka Alman takımı Bayern Münih’e 90-72 yenilmişti. Euroleague’de ikinci haftanın ardından Anadolu Efes iki mağlubiyet ile 14. sırada, Alba Berlin de iki mağlubiyet ile 17. sırada yer alıyor.
 
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