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Zekai, Kaymaklı yolunda

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Lefkoşa ekibi K.Kaymaklı bonservisi Lefke’de bulunan ancak sezon başında Birinci Lig ekibi Karşıyaka’ya transfer olan Zekai Serdar’ın transferini büyük ölçüde tamamladı

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Zekai, Kaymaklı yolunda
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AKSA Süper Lig’in Lefkoşa takımlarından K.Kaymaklı ikinci devreye daha güçlü bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarına hız verdi.
Yeşil siyahlı ekip bonservisi Lefke’de bulunan, sezon başında Birinci Lig ekibi Karşıyaka’ya transfer olan Zekai Serdar’ın transferini büyük ölçüde tamamladı. Oyuncunun Kaymaklı’ya kiralık transferi için küçük detayların kaldığı, bu detayların halledilmesi sonrası transferin resmiyet kazanmasının beklendiği öğrenildi.
Zekai Serdar ligin ilk yarısında Karşıyaka adına forma giydiği maçlarda rakip filelere 2 gol kaydetti.
 
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