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Ahmet Vatanseven ameliyat oldu

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Ahmet Vatanseven ameliyat oldu
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AKSA 1. Lig lideri SFC Dörtyol’un tecrübeli kalecisi Ahmet ameliyat oldu.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Federasyon kupası maçında Doğan Türk Birliği’yle geçtiğimiz hafta oynanan maçta takım arkadaşı Sergen ile çarpışarak dişleri kırılarak, çenesinden sakatlanan Dörtyol kalecisi Ahmet Vatanseven dün ameliyat edildi.
Vatanseven’in ameliyatının başarılı geçtiği ve önümüzdeki günlerde yapılacak kontrollerde durumunun netlik kazanacağı belirtildi.
 
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