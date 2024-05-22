Yusuf Beyazi, MTG'ye veda etti

Mağusa Türk Gücü'ne 2017-18 sezonunda transfer olan ve 6 sezon forma giyen Yusuf Beyazi, sarı yeşillilere veda etti

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Beyazi, "Bu büyük camianın bir parçası olduğum için onur ve gurur duydum" ifadelerini kullandı. Beyazi'nin veda paylaşımı şu şekilde:

"Dile kolay altı buçuk yıl formasını giydiğim, çok özel yıllarımın geçtiği Mağusa Türk Gücü'nden ayrılmış bulunmaktayım. Bu büyük camianın bir parçası olduğum için onur ve gurur duydum. Sizleri unutmayacağım, bana kattıklarınız için teşekkür ederim.

Hoşcakal Mağusa Türk Gücü."



