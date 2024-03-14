Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir

Sezon başında İngiliz takımlarına kiralanan Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün Galatasaray'a dönebilir. İngiliz takımlarının opsiyon kullanmaması halinde iki futbolcunun da sarı kırmızılıların yaz kampına katılması bekleniyor

Galatasaray'da yaz dönemi transfer planlaması başladı. Kulübe yeni katılacak isimlerin yanı sıra, kiralık futbolcuların durumu da merak konusu...

İngiliz takımlarına kiralanan 2 oyuncu da sezon bittiğinde takıma dönecek.

Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün, yaz transfer döneminde kiralık olarak İngiltere'ye gitti. İki futbolcunun da sözleşmelerinde şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonları bulunuyordu.

Aston Villa'ya 5 milyon avroya kiralanan Zaniolo, belli sayıda maçta 11 'de yer alırsa bonservisiyle İngiliz ekibine katılacaktı. Galatasaray, bu transferden bonuslarla birlikte 38 milyon avroluk bir gelir elde etmeyi hedefliyordu.

İtalyan futbolcu, Aston Villa'da yalnızca 10 karşılaşmaya 11'de başladı.

Zaniolo, bu maçlarda 2 kez fileleri havalandırdı.24 yaşındaki futbolcunun, sezon bittiğinde Galatasaray'a dönmesi bekleniyor.

Yunus Akgün de, kiralık olarak 500 bin avroya Leicester City'ye gitti. 9 milyon euroluk opsiyonu bulunan Yunus, İngiliz ekibiyle 23 maçta forma giydi.

Bu maçların 11'ine 11'de başlayan 23 yaşındaki futbolcu, 2 kez ağları sarstı ve 2 gol pası verdi.

Yunus Akgün'ün sözleşmesindeki şartlar da henüz karşılanmadı. Galatasaray teknik heyetinin, yerli oyuncu ihtiyacı nedeniyle Yunus'u takımda görmek istediği öğrenildi.

Leicester City'nin opsiyonu kullanmak istememesi halinde 23 yaşındaki oyuncu da yaz kampında sarı kırmızılılara katılacak.



