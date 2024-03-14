banner913
banner932
Çocuklar, Merit Satranç Festivali’nde coştu
Çocuklar, Merit Satranç Festivali’nde coştu
4 0
Kamu – İş Sendikası Kadın Dayanışma Komitesinden LTB Kadın Sığınma Evi'ne yardım
Kamu – İş Sendikası Kadın Dayanışma Komitesinden LTB Kadın Sığınma Evi'ne yardım
14 0
 
14 Mart Tıp Bayramı bugün törenle kutlanıyor
14 Mart Tıp Bayramı bugün törenle kutlanıyor
23 0
Ölümün ve açlığın gölgesinde iftar
Ölümün ve açlığın gölgesinde iftar
15 0
Osman Güvenir’in Dr. Küçük’le ilgili anısı
Osman Güvenir’in Dr. Küçük’le ilgili anısı
23 0
“Adalet İçin Koşuyoruz” temalı maraton 7 Nisan’da
“Adalet İçin Koşuyoruz” temalı maraton 7 Nisan’da
13 0
2 iş kazasında 2 işçi yaralandı
2 iş kazasında 2 işçi yaralandı
61 0
banner1012

Levent ve UKÜ finalde

Merhum Ertan Azer anısına Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen kadınlar basketbol turnuvasında rakiplerini mağlup eden Leventspor ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi takımları finalist oldular

banner974
Levent ve UKÜ finalde
banner971
Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Ertan Azer Turnuvası’nda Leventspor ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi finale yükseldi.
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçlar öncesinde merhum Ertan Azer için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
Turnuvadaki ilk maçında Leventspor rakibi Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 83-57 yendi ve finale  çıktı.
Leventspor’da Günay 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
Yarı finalin diğer maçında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Akdeniz Spor Birliği karşısında 61-46 kazarak finale çıktı.
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi takımında Simay 10 sayı 11 ribaund ile maçı double - double yaparak bitirdi.
Karşılaşmaları Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu, Asbaşkan Eda Türmen Kutruza ile merhum Ertan Azer’in ailesi de izlediler.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.