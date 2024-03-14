Levent ve UKÜ finalde

Merhum Ertan Azer anısına Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen kadınlar basketbol turnuvasında rakiplerini mağlup eden Leventspor ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi takımları finalist oldular

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Ertan Azer Turnuvası’nda Leventspor ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi finale yükseldi.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçlar öncesinde merhum Ertan Azer için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Turnuvadaki ilk maçında Leventspor rakibi Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 83-57 yendi ve finale çıktı.

Leventspor’da Günay 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Yarı finalin diğer maçında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Akdeniz Spor Birliği karşısında 61-46 kazarak finale çıktı.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi takımında Simay 10 sayı 11 ribaund ile maçı double - double yaparak bitirdi.

Karşılaşmaları Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu, Asbaşkan Eda Türmen Kutruza ile merhum Ertan Azer’in ailesi de izlediler.

