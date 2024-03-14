Levent ve UKÜ finalde

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Ertan Azer Turnuvası’nda Leventspor ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi finale yükseldi.
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçlar öncesinde merhum Ertan Azer için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
Turnuvadaki ilk maçında Leventspor rakibi Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 83-57 yendi ve finale çıktı.
Leventspor’da Günay 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
Yarı finalin diğer maçında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Akdeniz Spor Birliği karşısında 61-46 kazarak finale çıktı.
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi takımında Simay 10 sayı 11 ribaund ile maçı double - double yaparak bitirdi.
Karşılaşmaları Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu, Asbaşkan Eda Türmen Kutruza ile merhum Ertan Azer’in ailesi de izlediler.
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