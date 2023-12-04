Yukatel Adana Demirspor'da ayrılık

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, teknik direktör PatrickKluivert ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kluivert'a teşekkür edilerek şunlar kaydedildi:

"Teknik Direktörümüz Sayın PatrickKluivert ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Kluivert ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

