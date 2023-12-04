Osimen, Napoli’de kalacak

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de Osimhen krizi devam ediyor.
İtalyan temsilcisinin Osimhen ile dalga geçilen bir videoyu sosyal medyada yayımlamasının ardından, iki taraf arasındaki gerginlik tavan yapmıştı.
Nijeryalı oyuncunun takımdan ayrılacağı konuşulurken, Osimhen'in menajeri Roberto Calenda, yaşananları kabul edilemez olarak nitelemişti.
İtalyan basınında, sözleşmesi 2025'te sona erecek Nijeryalı oyuncunun yaşananların ardından Napoli'den ayrılmak istediği iddia edildi.
Konuyla ilgili konuşan Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Nijeryalı oyuncunun İtalya'da kalacağını söyledi.
De Laurentiis, "Osimhen ile sözleşme imzalama konusunda yaz aylarından bu yana son aşamadayız" ifadesini kullandı.
Suudi Arabistan ekiplerinin yanı sıra Premier Lig devleri Chelsea ile Manchester United'ın transfer listesinde olan 24 yaşındaki isim, geçtiğimiz yıl güney ekibinin şampiyonluğunda önemli bir pay sahibi olmuştu.
Geçtiğimiz yılı Serie A'da gol kralı olarak tamamlayan Nijeryalı yıldız, bu sezon ise Napoli ile çıktığı 13 maçta 6 gol bir asistlik katkı sağladı.
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