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Yoğun yağmur maç erteletti

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Yoğun yağmur maç erteletti
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Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’de dün İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanması gereken 1461 İskele Trabzonspor- Ötüken TKOSK karşılaşması futbol oynamaya elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
İskele bölgesinde saat 16.00 sıralarında başlayan yoğun yağmurun uzun süre devam etmesi nedeniyle saha adeta göle dönmesi nedeniyle maç orta hakem Serkan Özdenkçi tarafından ertelendi.
 
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