Dilekkaya derbi galibiyetiyle başladı

Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig 4. Grup 1. Hafta maçında Dilekkaya ASK, Kırıkkale TSK’yı konuk etti.
Gaziköy Şenol Stadı’nda oynanan ve Yusufcan Dönder’in yönettiği bölge derbisi niteliğindeki karşılaşma çekişmeli geçti.
Dilekkaya rakibi karşısında Ender Bayraktar ve Menduh Dağ ile bulduğu 2 golle maçı 2 – 1 kazanıp sezona 3 puanla başladı. Kırıkkale’nin tek golü Uğurcan Karşılı’dan geldi.
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