banner913
banner932
BTM 1. Lig’de ikinci devre zorlu maçlarla başlayacak
BTM 1. Lig’de ikinci devre zorlu maçlarla başlayacak
23 0
“Girne” belgeseli çekilecek
“Girne” belgeseli çekilecek
14 0
 
Gönyeli Polis Karakolu, vatandaşların asayişi için hazır
Gönyeli Polis Karakolu, vatandaşların asayişi için hazır
28 0
Güney’e elektrik için 19 milyon dolar ödedik
Güney’e elektrik için 19 milyon dolar ödedik
17 0
Güneye yapılan geçişlerdeki kısıtlamalar için açıklama yapıldı
Güneye yapılan geçişlerdeki kısıtlamalar için açıklama yapıldı
57 0
Son yağmurlu havada en çok yağış Dipkarpaz’a düştü
Son yağmurlu havada en çok yağış Dipkarpaz’a düştü
38 0
Gazimağusa Belediyesi’nden bir yılda başarılı tablo
Gazimağusa Belediyesi’nden bir yılda başarılı tablo
19 0
banner1012
banner985

Yılport Samsunspor'dan kritik 3 puan

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında YılportSamsunspor sahasında ağırladığı Mondihome Kayserispor'u 2-0 yenerek düşme hattından uzaklaştı

banner974
Yılport Samsunspor'dan kritik 3 puan
banner971
Yılport Samsunspor ile Mondihome Kayserispor Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya geldi. 
Ev sahibi takıma galibyeti getiren golleri 10. dakikada Zeki Yavru ve 57'de Ercan Kara kaydetti. 
Sahadan 2-0 galip ayrılan YılportSamsunspor puanını 25'e yükselterek düşme hattından uzaklaştı. Üst üste 7 maçtır yenilen Kayserispor ise 26 puanda kaldı.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.