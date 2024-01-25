Yılport Samsunspor'dan kritik 3 puan

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında YılportSamsunspor sahasında ağırladığı Mondihome Kayserispor'u 2-0 yenerek düşme hattından uzaklaştı

Yılport Samsunspor ile Mondihome Kayserispor Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takıma galibyeti getiren golleri 10. dakikada Zeki Yavru ve 57'de Ercan Kara kaydetti.

Sahadan 2-0 galip ayrılan YılportSamsunspor puanını 25'e yükselterek düşme hattından uzaklaştı. Üst üste 7 maçtır yenilen Kayserispor ise 26 puanda kaldı.



