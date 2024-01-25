Yılport Samsunspor'dan kritik 3 puan

Yılport Samsunspor ile Mondihome Kayserispor Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Ev sahibi takıma galibyeti getiren golleri 10. dakikada Zeki Yavru ve 57'de Ercan Kara kaydetti.
Sahadan 2-0 galip ayrılan YılportSamsunspor puanını 25'e yükselterek düşme hattından uzaklaştı. Üst üste 7 maçtır yenilen Kayserispor ise 26 puanda kaldı.
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