Bahreyn, Güney Kore ve Ürdün son 16'da

Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'nda, Bahreyn, Güney Kore ve Ürdün, son 16 turuna çıktı

Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonda, E Grubu'nun son maçları oynandı.

Bahreyn, Ürdün'ü 1-0 mağlup ederken, diğer mücadelede Güney Kore ile Malezya 3-3 berabere kaldı.

6 puanlı lider Bahreyn ve 5 puanlı Güney Kore doğrudan son 16 turu biletini alırken, 4 puanlı Ürdün en iyi grup üçüncüleri kontenjanından gruptan çıkmayı başardı. Malezya, turnuvayı 1 puanla tamamladı



