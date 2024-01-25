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Bahreyn, Güney Kore ve Ürdün son 16'da

Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'nda, Bahreyn, Güney Kore ve Ürdün, son 16 turuna çıktı

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Bahreyn, Güney Kore ve Ürdün son 16'da
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Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonda, E Grubu'nun son maçları oynandı.
Bahreyn, Ürdün'ü 1-0 mağlup ederken, diğer mücadelede Güney Kore ile Malezya 3-3 berabere kaldı.
6 puanlı lider Bahreyn ve 5 puanlı Güney Kore doğrudan son 16 turu biletini alırken, 4 puanlı Ürdün en iyi grup üçüncüleri kontenjanından gruptan çıkmayı başardı. Malezya, turnuvayı 1 puanla tamamladı
 
 
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