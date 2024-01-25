Bahreyn, Güney Kore ve Ürdün son 16'da

Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonda, E Grubu'nun son maçları oynandı.
Bahreyn, Ürdün'ü 1-0 mağlup ederken, diğer mücadelede Güney Kore ile Malezya 3-3 berabere kaldı.
6 puanlı lider Bahreyn ve 5 puanlı Güney Kore doğrudan son 16 turu biletini alırken, 4 puanlı Ürdün en iyi grup üçüncüleri kontenjanından gruptan çıkmayı başardı. Malezya, turnuvayı 1 puanla tamamladı
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.