Yılmazköy’de yeni başkan Özbay Abik

Birinci Ligin başarılı takımlarından M. Hacıali Yılmaköy’de 3 Haziran Pazartesi gerçekleşen genel kurulumuzda Özbay Abik yeni kulüp başkanı oldu.
Yılmazköy Spor Kulübü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:
“Eski başkanımız ve şimdiki yöneticimiz Necip Dinarlı ile kulüptarihinin en başaralı sezonu geçirmiş bulunmaktayız. Eski Başkanımız,şimdiki yöneticimiz Necip Dinarlı'ya yaptığı ve yapacağı tüm hizmetleri için çok teşekkür ederiz.
Özbay Abik'in yeni yönetim listesi aşağıdaki gibidir.
Başkan Özbay Abik
Necip Dinarlı
Sertaç Zabit
Mustafa Hızal
Fırat Başpınar
Mehmet Dinarlı
Hüseyin Baflı
Mehmet Oytam
Erkut Öztürk
Burak Çelik
Onur Minare
Fahri Üçöz
Yıltan Değer
Ali Üçoz
Hüseyin Araz
Ali Çavuş
Engin Aktaşlı
Kenan Altınay
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