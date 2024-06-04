Yılmazköy’de yeni başkan Özbay Abik

Eski başkan Necip Dinarlı’nın da yer aldığı güçlü bir yönetim kurulu kuran Yılmazköy’ün yeni başkanı Özbay Abik, kısa süre içerisinde yönetim kurulunun görev dağılımını açıklayacak

Birinci Ligin başarılı takımlarından M. Hacıali Yılmaköy’de 3 Haziran Pazartesi gerçekleşen genel kurulumuzda Özbay Abik yeni kulüp başkanı oldu.

Yılmazköy Spor Kulübü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

“Eski başkanımız ve şimdiki yöneticimiz Necip Dinarlı ile kulüptarihinin en başaralı sezonu geçirmiş bulunmaktayız. Eski Başkanımız,şimdiki yöneticimiz Necip Dinarlı'ya yaptığı ve yapacağı tüm hizmetleri için çok teşekkür ederiz.

Özbay Abik'in yeni yönetim listesi aşağıdaki gibidir.

Başkan Özbay Abik

Necip Dinarlı

Sertaç Zabit

Mustafa Hızal

Fırat Başpınar

Mehmet Dinarlı

Hüseyin Baflı

Mehmet Oytam

Erkut Öztürk

Burak Çelik

Onur Minare

Fahri Üçöz

Yıltan Değer

Ali Üçoz

Hüseyin Araz

Ali Çavuş

Engin Aktaşlı

Kenan Altınay

