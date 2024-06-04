banner913
banner932
"Tartüf24" oyunu ayakta alkışlandı
14 0
“Geleceği Kodlayan Minikler Bilim Festivali” Pazar günü yapılacak
“Geleceği Kodlayan Minikler Bilim Festivali” Pazar günü yapılacak
14 0
 
Buzluklu kamyon cayır cayır yandı
Buzluklu kamyon cayır cayır yandı
23 0
Ocakta unutulan tencere yangına neden oldu
Ocakta unutulan tencere yangına neden oldu
35 0
Brian Hughes Büyükler Badminton Turnuvası yapıldı
Brian Hughes Büyükler Badminton Turnuvası yapıldı
30 0
Ağıllar-Altınova köyleri arasında korkutan yangın
Ağıllar-Altınova köyleri arasında korkutan yangın
25 0
Dilekkaya-Kırıkkale köyü arasındaki güzergâh üç gün trafiğe kapalı olacak
Dilekkaya-Kırıkkale köyü arasındaki güzergâh üç gün trafiğe kapalı olacak
33 0
banner1032
banner1038

Yılmazköy’de yeni başkan Özbay Abik

banner1020

Eski başkan Necip Dinarlı’nın da yer aldığı güçlü bir yönetim kurulu kuran Yılmazköy’ün yeni başkanı Özbay Abik, kısa süre içerisinde yönetim kurulunun görev dağılımını açıklayacak

banner974
Yılmazköy’de yeni başkan Özbay Abik
banner971
Birinci Ligin başarılı takımlarından M. Hacıali Yılmaköy’de 3 Haziran Pazartesi gerçekleşen genel kurulumuzda Özbay Abik yeni kulüp başkanı oldu.
Yılmazköy Spor Kulübü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:
“Eski başkanımız ve şimdiki yöneticimiz Necip Dinarlı ile kulüptarihinin en başaralı sezonu geçirmiş bulunmaktayız. Eski Başkanımız,şimdiki yöneticimiz Necip Dinarlı'ya yaptığı ve yapacağı tüm hizmetleri için çok teşekkür ederiz.
Özbay Abik'in yeni yönetim listesi aşağıdaki gibidir.
Başkan Özbay Abik
Necip Dinarlı
Sertaç Zabit
Mustafa Hızal
Fırat Başpınar
Mehmet Dinarlı
Hüseyin Baflı
Mehmet Oytam
Erkut Öztürk
Burak Çelik
Onur Minare
Fahri Üçöz
Yıltan Değer
Ali Üçoz
Hüseyin Araz
Ali Çavuş
Engin Aktaşlı
Kenan Altınay
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.