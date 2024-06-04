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Bayram Dağgül, Yılmazköy’le yola devam

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Bayram Dağgül, Yılmazköy’le yola devam
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Birinci Lig ekibi M. Hacıali Yılmazköy’de yeni başkan Özbay Abik ve yönetim kurulu ilk iş olarak geçtiğimiz sezon takıma tarihinin en başarılı sezonunu yaşatan teknik direktör Bayram Dağgül ile yeni sezon için anlaşma oldu.
Konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
“Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü Bayram Dağgül ile 2024-2025 sezonu için yeniden anlaşmış bulunmaktayız. Geçen sezon kulüb tarihinin en başarılı sezonunu bizlere yaşatan hocamız ile yeniden anlaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Camiamız ile beraber nice başarılı sezonlar dileğiyle.
Yenidan Aramıza hoşgeldin Bayram hoca”
 
 
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