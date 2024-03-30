Yılmazköy’de gol sesi çıkmadı

Birinci Ligden şampiyon olarak Süper Lige yükselen M. Değirmenlik ile M. Hacıali Yılmazköy golsüz berabere kalarak sahadan birer puanla ayrıldılar

YER: Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı

HAKEMLER: Hüseyin Eyüpler, Yalçın Kabacıklı, Ferdi Güzel

MUSTAFA HACIALİ YILMAZKÖY: Hüseyin, Chrislin, Salih, Suat (DK 63 Süleyman Şeb), Ayhan (DK 80 Ersal), Menteş, Tarkan, Mehmet İnce, Yunus Emre, Mehmet Dulkadir (DK 63 Osman Şah), Barış.

MİRACLE DEĞİRMENLİK: Hasan Piro, Ulaş (DK 25 Fırat), Halil, Barkın (DK 73 Hüseyin Deynekli), Mustafa, İlyas, Semih, Hasan Ulukök, Kağan, Kasım (DK 73 Doğan Alp), Erhan (DK 85 Murat Ormancı).



AKSA Birinci ligde Mustafa HacıaliYılmazköy konuk ettiği Miracle Değirmenlik ile golsüz berabere kaldı.

8.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında sol kanattan Mustafa Vardi’nin ortasında Erhan’ın kafa vuruşunda top direğin üzerinden auta gitti.

17.DK: Ev sahibi Mustafa HacıaliYılmazköy atağında soldan yapılan ortada Tarkan’ın kafa vuruşunda top kaleci Hasan Piro’da kaldı.

36.DK: Sol kanattan çabuk gelişen Mustafa HacıaliYılmazköy atağında ceza alanına giren Yunus’un sert ortasını kaleci Hasan Piro önledi.

58.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Kasım’ın sert vuruşunu kaleci Hüseyin önledi.

68.DK: Sol kanattan aldığı topla ceza alanına giren Hasan Ulukök’ün uzak direğe vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

72.DK: Kalabalık adamla gelişen ev sahibi takım atağında Miracle Değirmenlik ceza alanı içerisinde Süleyman’ın vuruşunu önce kaleci Hasan Piro sonrasında savunma uzaklaştırdı.

81.DK: Sağ kanattan gelişen bir başka Mustafa HacıaliYılmazköy atağında aldığı topla ceza alanına giren Chrıslin’in vuruşu yan ağlarda kaldı.

90+1.DK: Sağ kanattan çabuk gelişen Miracle Değirmenlik atağında ceza alanına giren Hüseyin Deynekli’nin vuruşunu kaleci Hüseyin önledi.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma golsüz sona erdi.

