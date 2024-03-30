Serhat, Hamitköy’e hayat verdi

Stadyum: Göçmenköy Stadı
Hakemler: Hakan Ünal, Burak Yiğit, İrfan Alıcı
Hamitköy: Mahmut Demirgan, Hasan Tulum, Salih Sakallı, Eser, Serhat, Salih Adakan, İsmail, Sinan, Cuma, Adem, Ersan
Düzkaya: Ali Karal, Serkan, Berke, Ümit, Salih Zencirkıran, Emre Bayırlı, Eren, Bayram, Mehmet Kuşçu, Erdem, Önder
Goller: 10, 70 ve 71.Dk Serhat (Hamitköy)- 34.Dk Önder, 45.Dk Emre Bayırlı (Düzkaya)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Birinci Ligde 25. Hafta maçındaHamitköy, Düzkaya’yı konuk etti.
Göçmenköy Stadında oynanan Hamitköy – Düzkaya maçını Hakan Ünal yönetti. Maça 2 takım da hızlı başlarken, Hamitköy yıldızı Serhat’ın uzak mesafeden attığı golle 1 – 0 öne geçti. Geriye düşen Düzkaya, daha atak oynamaya başlarken, Emre’nin yarattığı pozisyonda Önder’in klas golüyle 1 – 1’i yakaladı. İlk devrenin son anlarında Emre’nin 6 pas içinde şutu Ersan’a da çarpıp ağlara gitti. 1 – 2
İkinci devreye etkili başlayan Hamitköy özellikle Özgür’ün ara paslarıyla pozisyonlar üretmeye başladı. Özgür’ün ara paslarında 1 dakika içerisinde Serhat ile 2 gol bulan Hamitköy, 3 – 2 öne geçip, bu skoru maç sonuna kadar korumayı başardı.
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