Serhat, Hamitköy’e hayat verdi

Hamitköy, ilk devre geriye düştüğü maçta Düzkaya’yı yıldızı Serhat’ın 3 golüyle geçerken, üst üste 2. galibiyetini aldı. Özgür ise asistleriyle skora katkı koydu.Düzkaya ise ilk devreyi önde tamamlamasına rağmen mağlup olmaktan kurtulamadı

Stadyum: Göçmenköy Stadı

Hakemler: Hakan Ünal, Burak Yiğit, İrfan Alıcı

Hamitköy: Mahmut Demirgan, Hasan Tulum, Salih Sakallı, Eser, Serhat, Salih Adakan, İsmail, Sinan, Cuma, Adem, Ersan

Düzkaya: Ali Karal, Serkan, Berke, Ümit, Salih Zencirkıran, Emre Bayırlı, Eren, Bayram, Mehmet Kuşçu, Erdem, Önder

Goller: 10, 70 ve 71.Dk Serhat (Hamitköy)- 34.Dk Önder, 45.Dk Emre Bayırlı (Düzkaya)



Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Birinci Ligde 25. Hafta maçındaHamitköy, Düzkaya’yı konuk etti.

Göçmenköy Stadında oynanan Hamitköy – Düzkaya maçını Hakan Ünal yönetti. Maça 2 takım da hızlı başlarken, Hamitköy yıldızı Serhat’ın uzak mesafeden attığı golle 1 – 0 öne geçti. Geriye düşen Düzkaya, daha atak oynamaya başlarken, Emre’nin yarattığı pozisyonda Önder’in klas golüyle 1 – 1’i yakaladı. İlk devrenin son anlarında Emre’nin 6 pas içinde şutu Ersan’a da çarpıp ağlara gitti. 1 – 2

İkinci devreye etkili başlayan Hamitköy özellikle Özgür’ün ara paslarıyla pozisyonlar üretmeye başladı. Özgür’ün ara paslarında 1 dakika içerisinde Serhat ile 2 gol bulan Hamitköy, 3 – 2 öne geçip, bu skoru maç sonuna kadar korumayı başardı.

