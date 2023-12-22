Yılmazköy ve Baf Ülkü Yurdu gençlerine ağır cezalar

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 16-17 Aralık 2023 tarihleri arasında oynanan maçlardan olan M. Hacıali Yılmazköy SK ile Baf Ülkü Yurdu A2 Ligi maçında yaşanan olaylarla ilgili şu kararları aldı.

1) 16.12.2023 tarihinde oynanan M. Hacıali Yılmazköy SK ile Baf Ülkü Yurdu arasında oynanan karşılaşmanın 49. dakikasında Baf Ülkü Yurdu oyuncusu Hasan Kaya, top oyunda değilken rakip takım oyuncusuna yumruk vurmak suretiyle ihraç edilmiştir. Yine ilgili futbolcunun ihraç edildikten sonra saldırgan hareketlerine devam ederek kulübelere yumruk vurduğu hakem raporundan tespit edilmiştir. Kurulumuz yapmış olduğu değerlendirme neticesinde Baf Ülkü Yurdu oyuncusuna Hasan Kaya’nın DT. md.44/ 1 (A) maddesini ihlal ettiği kanaatine varmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda Baf Ülkü Yurdu oyuncusu Hasan Kaya’ya 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2) 16.12.2023 tarihinde oynanan M. Hacıali Yılmazköy SK – Baf Ülkü Yurdu arasında oynanan karşılaşmanın 82. dakikasında M. Hacıali Yılmazköy SK oyuncusu Cengizhan Kurt’un top oyunda olmadığı bir esnada rakip takımın 8 numaralı oyuncusu Arda Öztinen’in kafasına yumruk attığı gözlemci ve hakem raporlarından tespit edilmiştir. Yine Cengizhan Kurt’un rakip oyuncu yerde iken yumruk vurmaya devam etmesi ağırlaştırıcı olarak Kurulumuz tarafından dikkate alınmıştır. Yapılan değerlendirmede DT. Md. 44/1 (A)’nın ihlal edildiği kanaatine varılmıştır. Sonuç olarak M. Hacıali Yılmazköy oyuncusu Cengizhan Kurt’un 7 resmi müsabakadan men edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

