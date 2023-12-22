BTM 1. Lig’de 5. Haftanın cezalıları ve cezalıları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 16-17 Aralık 2023 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Yusuf Kaya (Bostancı Bağcıl SK), Besim Aykanat (Mevlevi SK), Berkay Tuna (T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK)

2 Maç: Ogün Dursun (Zella Estate Yenierenköy TSK)

3 Maç: Caner Nurçin (Zella Estate Yenierenköy TSK), Muhammed Uğur Bitik (Bostancı Bağcıl SK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç : Halil Erdoğuş (Dörtyol SK), Fırat Özakıncı (Gülgün Süt Düzova GSK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Murat Çelik (Ortaköy SK)

Aydın Yavuz (T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK)

Atakan Zubi (Gülgün Süt Düzova GSK)

Seyhan Karadağ (Demirhan SK)

Baran Derin (Northernland Dipkarpaz TSK)

BTM KURULU KARARLARI

Öte yandan 16.12.2023 tarihinde Zümrütköy Stadında Mevlevi SK – Bostancı Bağcıl SK arasında oynanan Digitürk Kıbrıs BTM 1. Ligi Beyaz Grup 5. hafta müsabakasına ilişkin hakem ve gözlemci raporları incelenmiştir. Bu çerçevede, ilgili müsabakada oyunun oynandığı esnada Mevlevi SK taraftarlarının hakemlere küfür ve tehditlerinin yanında iki kez saha içerisine girmişler, rakip oyunculara saldırmış ve olayların oluşmasına da sebep olmuştur. Bununla birlikte, Bostancı Bağcıl taraftarları da sahaya girmiştir. Bahse konu olayların değerlendirildiğinde KTFF Disiplin Talimatı’nın 52. Ve 53. Maddelerine aykırı hareket edilmiştir. Bu cihetle, Mevlevi Spor Kulübüne 1 maç saha kapatma ve 3.000 TL (Üç Bin TL) para cezası verilmesine ve Bostancı Bağcıl SK takımına da uyarı cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

