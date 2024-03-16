Yılmazköy'ün süper lig yürüyüşü

Stadyum: Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı

Hakemler: Ali Özer, Özal Çağlayan, Hüseyin Baz

M. Hacıali Yılmazköy: Hüseyin Pilatin, Mehmet Dulkadir, Menteş, Tarkan, Özner, Süleyman, Yunus, Salih Say, Mehmet İnce, Osman, Barış

Hamitköy: Mahmut Demirgan, Salih Adakan, Hasan Tulum, Salih Sakallı, Eser, Altan, Serhat, Taner, Özgür, Sinan, Cuma

Goller: 75.Dk Yunus (Yılmazköy)



Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Birinci Ligde 23. Hafta maçında Yılmazköy, Hamitköy’i konuk etti.

Yılmazköy – Hamitköy maçı Mustafa Üçöz Stadı’nda oynanırken, Ali Özer ve ekibi maçı başarıyla yönetti.

Maça oldukça etkili başlayan Yılmazköy’de Süleyman, Mehmet Dulkadir ve Barış birçok net pozisyondan yararlanamadı. Hamitköy’de ise Altan’ın şutunu kaleci Hüseyin çizgide tutunca devre 0 – 0 sona erdi.

İkinci devreye de oldukça etkili başlayan Yılmazköy’de Süleyman, Yunus, Mehmet Dulkadir ve Barış etkili oyunlarını sürdürdüler. Kaçan pozisyonlardan sonra 75’te Mehmet Dulkadir’in soldan ortasını Yunus kafayla ağlara gönderdi. 1 – 0

Kalan bölümde de Yılmazköy birçok net pozisyondan yararlanamadı. Hamitköy’de ise İsmail’in 90+7’deki şutunu kaleci Hüseyin çizgide tokatlayınca maç 1 – 0 sona erdi.



