En fazla yağış Dipkarpaz'a düştü

Meteoroloji Dairesi, dün en çok yağışın metrekareye 9 kilogramla Dipkarpaz’da kaydedildiğini bildirdi.

Dün 08.00 ile bu sabah 08.00 arasındaki süredeki yağış miktarlarını açıklayan Daire, Sandallar’a 6, Geçitkale ve Kaleburnu’na 3, Ercan ve Dörtyol’a da 2 kg yağış düştüğünü belirtti.

