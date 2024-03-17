banner913
banner932
En çok yağış Güzelyurt bölgesinde kaydedildi
En çok yağış Güzelyurt bölgesinde kaydedildi
229 0
Özersay: “Sahte diploma alanlara af çıkarılması kabul edilemez”
Özersay: “Sahte diploma alanlara af çıkarılması kabul edilemez”
62 0
 
Salamis Ormanları’na kuş yuvası yerleştirildi
Salamis Ormanları’na kuş yuvası yerleştirildi
50 0
Göçmen, Kaymaklı’ya acımadı
Göçmen, Kaymaklı’ya acımadı
33 0
Çeler: “TDP, topluma umut olma kapasitesine sahip bir parti”
Çeler: “TDP, topluma umut olma kapasitesine sahip bir parti”
13 0
En fazla yağışı Koruçam aldı
En fazla yağışı Koruçam aldı
26 0
16. Tepebaşı (Yorgoz) Lale Festivali hafta sonu yapılıyor
16. Tepebaşı (Yorgoz) Lale Festivali hafta sonu yapılıyor
23 0
banner1012

En fazla yağış Dipkarpaz'a düştü

banner974
En fazla yağış Dipkarpaz'a düştü
banner971
Meteoroloji Dairesi, dün en çok yağışın metrekareye 9 kilogramla Dipkarpaz’da kaydedildiğini bildirdi.
Dün 08.00 ile bu sabah 08.00 arasındaki süredeki yağış miktarlarını açıklayan Daire, Sandallar’a 6, Geçitkale ve Kaleburnu’na 3, Ercan ve Dörtyol’a da 2 kg yağış düştüğünü belirtti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.