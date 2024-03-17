En fazla yağış Dipkarpaz'a düştü

Meteoroloji Dairesi, dün en çok yağışın metrekareye 9 kilogramla Dipkarpaz’da kaydedildiğini bildirdi.
Dün 08.00 ile bu sabah 08.00 arasındaki süredeki yağış miktarlarını açıklayan Daire, Sandallar’a 6, Geçitkale ve Kaleburnu’na 3, Ercan ve Dörtyol’a da 2 kg yağış düştüğünü belirtti.
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