Yılmazköy, takviyelere devam ediyor

Birinci Lig kulüplerinden Yılmazköy, transfer dönemi içerisinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yılmazköy, deneyimli savunmacı Menteş Mertkaya ile anlaştı. Savunmasını güçlendiren Yılmazköy, Menteş Mertkaya’yı sol kanat veya stoperde kullanacak. Süper Lig kariyeri de bulunan başarılı futbolcu Menteş Mertkaya, şu anda İktisatbankası BTM İkinci Lig takımlarından Pınarbaşı’nda forma giyiyor.

