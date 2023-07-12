Baran, MTG'den ayrıldı

Mağusa Türk Gücü'nün golcü futbolcusu Baran Derin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni sezonda sarı yeşilli kulüpte forma giymeyeceğini açıkladı. A2 takımında gol krallığı da yaşayan ve geçtiğimiz sezon A takım kadrosunda bulunan Baran Derin, kulüple konuşarak takımdan ayrılma kararı aldı.

Baran'ın paylaşımı şu şekilde;

"Hayatımın en güzel günlerini yaşadığım Mağusa Türk Gücü'ne veda zamanı.. Hayalini kurduğum çubukluyu ilk kez giydiğim anı, bu formanın gururunu, MTG taraftarını ve ayak bastığım her yerde karşılaştığım muhteşem desteği hiçbir zaman unutmayacağım.

Veda etmek zor. Bugün sahip oldukları kişi olmama yardımcı olan herkese sonsuz teşekkür ederim. Bana milli takımın kapısını açan, bir hayali yaşamaktan, hep güzel anılarla canımı hatırlayacağım Mağusa Türk Gücü'm her zaman kalbimde olacaksın. İyi ki MTG.."

