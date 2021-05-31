Yılmazköy akademi start veriyor

Yılmazköy Spor Kulübü ile Yenicami arasında yapılan anlaşma gereği geçtiğimiz sezon başlatılan işbirliği, pandemisüreci sonrasında bugün yeniden başlıyor.

Yenicami Akademi teknik adamları, Yılmazköy Spor Kulübüne bağlı çocuklara Yılmazköy Sahasında futbol eğitimi vermeye başlayacaklar. Yılmazköyköylü çocukların geçtiğimiz yıl büyük ilgi gösterdiği antrenmanlar, bu yıl dabelirlenen günlerde devam edecek.



