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Sivri arkadaşlarıyla özlem gideriyor

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Sivri arkadaşlarıyla özlem gideriyor
Türkiye İkinci Lig ekiplerinden Ankara Demirspor’da başarılı bir sezon geçiren Ahmet Sivri ülkeye döndü.
Ahmet Sivri sevdikleriyle olan özlemini giderirken, eski arkadaşları ile de bir araya geliyor. Ahmet Sivri, Yenicami Akademide birlikte futbol oynadığı Fikret Yağcıoğlu’nu da ziyaret etti.
Şu anda Komando Bölüğünde vatani görevini yapan Fikret Yağcıoğlu’nu Fikret’in babası Muammer Yağcıoğlu ile ziyaret eden ve birlikte yemek yiyen Ahmet Sivri, arkadaşıyla hasret giderdi.
 
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