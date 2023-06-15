Yılın başarılı antrenörleri ödüllendirildi

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) her yıl geleneksel olarak düzenlediği yılın başarılı antrenörleri ödül töreni ile ödüllendirdi. Dernek başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulu üyelerin tarafından tüm liglerde 2022-2023 futbol sezonu sonunda başarılı olan teknik adamlar ve antrenörleri değerlendirmeye alınarak kriterlere uygun olanlar belirlenirken, başarılı antrenörlere özel gece düzenleyerek ödüllerini verdi.
ÜST DÜZEY KATILIM
Dernek lokalinde gerçekleştirilen yıl sonu başarılı antrenörler ödül törenine Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Başbakanlık Müşteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, Futbol Kulüpler Birliği başkanı Aytaç Karavezirler, Kıbrıs Türk Hakem ve Gözlemciler Derneği başkanı Hakan Muhtaroğlu, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği başkanı Burhan Gürkan, Gönyeli-Alayköy Belediye Amiri Savaş Tilki, Eski antrenörler Derneği başkanı, eski Bakan Ali Çetin Amcaoğlu, UEFA Tutor teknik direktör Mustafa Borataş, teknik direktör İlker Ertemel, UEFA Pro teknik direktör Hakan Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanı Hasan Topaloğlu, yönetim kurulu üyeleri, “Futbol Ailesi” içerisinde yer alan yetkililer, spor şefleri katıldı.
Ödül gecesinde tüm liglerde ve kupalarda başarılı olan teknik damların kazanmış oldukları başarılar özel anlar ve kliplerin yer aldığı “SineVizyon” gösterimi de geceye damga vurdu. 2022-2023 Futbol sezonunda tüm liglerimizde başarılı olan teknik direktörler ve antrenörlerimiz ödül gecesinde oldukça heyecanlı ve mutlu oldukları gözlemlendi. Ödül töreni sonrasında futbol paydaşlarının bol bol sohbet ederek yoğun ve yorucu geçen sezonun değerlendirmeleri ve analizler yapılarak zaman zaman esprisel yaklaşımlarla neşeli dakikalar geçirilmesi geceye renk katarken, güzel bir akşam geride kaldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, göreve geldikleri günden beri birçok faaliyetler ve etkinlikler düzenleyerek birçok projeleri hayata geçirme noktasında kararlı adımlar atmaya devam ediyor. İlk kez yıl sonu başarılı antrenörler (2022-2023 sezonu) “Gala” ödül gecesinin çok başarılı bir şekilde gerçekleştirmesi, ödül alan teknik direktörler, antrenörler ve katılımcılar tarafından taktirle karşılanırken, ödül gecesinin muhteşem geçmesinden dolayı da teşekkür edilmesi, Dernek yönetimini oldukça mutlu etti.
2022-2023 Futbol sezonunda tüm liglerimizde başarılı olan ve ödül alan teknik direktörler ve antrenörlerimiz şöyle.
OSMAN UÇANER SÜPER KUPA
Şampiyon Mağusa Türk Gücü
Teknik Direktör Ali Oraloğlu
Yardımcı Antrenör Serkan Ekşici
Kaleci Antrenörü Memiş Nay
OSMAN UÇANER SÜPER KUPA FİNALİST
Doğan Türk Birliği
Teknik Direktör Turan Altay
Yardımcı Antrenör Erdinç Börekçi
Yardımcı Antrenör Gökhan Güvensoy
Kaleci Antrenör İbrahim Reis
AKSA SÜPER LİG
Şampiyon Mağusa Türk Gücü
Teknik Direktör Ali Oraloğlu
Yardımcı Antrenör Serkan Ekşici
Kaleci Antrenörü Memiş Nay
2.Cihangir
Teknik Direktör Toygar Davulcu
Yardımcı Antrenör Hüseyin Kızmazoğlu
Yardımcı Antrenör Oğuz Karayel
Kaleci Antrenörü Özalp Sarıcaoğlu
3.Mesarya
Antrenör Nazım Aktunç
Yardımcı Antrenör Mehmet Karagil
Yardımcı Antrenör Ahmet Ercen
Kaleci Antrenörü İlhan Arcın
NORTHERNLAND KIBRIS KUPASI
Şampiyon Türk Ocağı
Teknik Direktör Şenol Cambulat
Antrenör Ertaç Taşkıran
Kaleci Antrenörü Ahmet Çeliker
NORTHERNLAND KIBRIS KUPASI FİNALİST
Cihangir
Teknik Direktör Toygar Davulcu
Yardımcı Antrenör Hüseyin Kızmazoğlu
Yardımcı Antrenör Oğuz Karayel
Kaleci Antrenör Özalp Sarıcaoğlu
AKSA 1. LİG
Şampiyon Miracle Karşıyaka
Antrenör Hamis Çakır
Yardımcı Antrenör Esin Sonay
Yardımcı Antrenör Necat Kurtarıcıoğluları
Kaleci Antrenörü Hüseyin Şerifali
2. Yeniboğaziçi
Teknik Direktör Kılıçali Kahraman
Kaleci Antrenörü Ersoy Saydağ
PLAY-OFF’TAN GELEN
Pera Larnaka Gençler Birliği
Teknik Direktör Ahmet Ogan
Yardımcı Antrenör Reşat Oğuz
Kaleci Antrenör Mustafa Özkaraman
AKSA A2 SÜPER LİG GENÇLER
Şampiyon Mağusa Türk Gücü
Teknik Direktör Kamil Arifoğlu
Antrenör Kemal Okta
2.Yonpaş Dumlupınar
Antrenör Murat Çoban
Antrenör Hüseyin Kayalılar
3.Doğan Türk Birliği
Antrenör Reşat Aysu
Antrenör Burcan Cantaş
AKSA A2 1.LİG GENÇLER
Şampiyon Yeniboğaziçi
Antrenör Halil Erdoğuş
Kaleci Antrenörü Ersoy Saydağ
2.Pera Larnaka Gençler Birliği
Antrenör Doğuş Civisilli
3.Düzkaya
Antrenör Hüseyin Yaralıoğlu
Antrenör Necati Çoban
AHMED SAMİ TOPCAN KUPASI
Şampiyon Yeniboğaziçi
Antrenör Halil Erdoğuş
Kaleci Antrenörü Ersoy Saydağ
AHMED SAMİ TOPCAN KUPASI FİNALİST
Mağusa Türk Gücü
Teknik Direktör Kamil Arifoğlu
Antrenör Kemal Okta
ASBUZU U16 LİGİ
Şampiyon Yenicami
Antrenör Sezer Yücel
Antrenör Erkut Mantar
Antrenör Ümit Bomboz
ASBUZU U16 LİGİ FİNALİST
Gönyeli
Antrenör Hasan Özkan
Antrenör Hakan Özkan
İKTİSATBANK BÖLGELER TERFİ MÜSABAKALARI (BTM) 1.LİG
KIRMIZI GRUP
Şampiyon Dem’s Cons. Çanakkale
Antrenör Talat Şentürk
BEYAZ GRUP
Şampiyon Ozanköy
Antrenör Oğuz Aygın
Yardımcı Antrenör Erden Özerden
PLAY-OFF ŞAMPİYONU
Geçitkale
Teknik Direktör Hüseyin Cantürk
Yardımcı Antrenör Eser Özdınak
KADINLAR SÜPER KUPA
Şampiyon China Bazaar Gençlik Gücü
Antrenör Mine Dayı
KADINLAR SÜPER KUPA FİNALİST
Dem’s Cons. Mağusa Spor Akademisi
Antrenör Şerif Ogan Karabıyıklı
ZEHİE HELİN REESSUR KIBRIS KUPASI
Şampiyon China Bazaar Gençlik Gücü
Antrenör Mine Dayı
ZEHİE HELİN REESSUR KIBRIS KUPASI FİNALİST
Dem’s Cons. Mağusa Spor Akademisi
Antrenör Şerif Ogan Karabıyıklı
TURKCELL KADIN FUTBOL SÜPER LİG PLAY OFF FİNALİST
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı
Teknik Direktör Serhat Deniz
Teknik Direktörler, Antrenörler ve Kaleci Antrenörü Toplam 50 Teknik Adam Ödül Aldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.