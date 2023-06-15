Yılın başarılı antrenörleri ödüllendirildi

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği, tüm liglerde 2022-2023 futbol sezonu sonunda başarılı olan teknik adamlar ve antrenörleri değerlendirmeye alarak kriterlere uygun olanlar belirlenirken, başarılı antrenörlere özel gece düzenleyerek ödüllendirdi

Şampiyon Mağusa Türk Gücü

Doğan Türk Birliği

Şampiyon Mağusa Türk Gücü

2.Cihangir

3.Mesarya

Şampiyon Türk Ocağı

Cihangir

Şampiyon Miracle Karşıyaka

2. Yeniboğaziçi

Pera Larnaka Gençler Birliği

Şampiyon Mağusa Türk Gücü

2.Yonpaş Dumlupınar

3.Doğan Türk Birliği

Antrenör Burcan Cantaş

Şampiyon Yeniboğaziçi

2.Pera Larnaka Gençler Birliği

3.Düzkaya

Şampiyon Yeniboğaziçi

Mağusa Türk Gücü

Şampiyon Yenicami

Gönyeli

Şampiyon Dem’s Cons. Çanakkale

Şampiyon Ozanköy

Geçitkale

Şampiyon China Bazaar Gençlik Gücü

Dem’s Cons. Mağusa Spor Akademisi

Şampiyon China Bazaar Gençlik Gücü

Dem’s Cons. Mağusa Spor Akademisi

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) her yıl geleneksel olarak düzenlediği yılın başarılı antrenörleri ödül töreni ile ödüllendirdi. Dernek başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulu üyelerin tarafından tüm liglerde 2022-2023 futbol sezonu sonunda başarılı olan teknik adamlar ve antrenörleri değerlendirmeye alınarak kriterlere uygun olanlar belirlenirken, başarılı antrenörlere özel gece düzenleyerek ödüllerini verdi.Dernek lokalinde gerçekleştirilen yıl sonu başarılı antrenörler ödül törenine Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Başbakanlık Müşteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, Futbol Kulüpler Birliği başkanı Aytaç Karavezirler, Kıbrıs Türk Hakem ve Gözlemciler Derneği başkanı Hakan Muhtaroğlu, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği başkanı Burhan Gürkan, Gönyeli-Alayköy Belediye Amiri Savaş Tilki, Eski antrenörler Derneği başkanı, eski Bakan Ali Çetin Amcaoğlu, UEFA Tutor teknik direktör Mustafa Borataş, teknik direktör İlker Ertemel, UEFA Pro teknik direktör Hakan Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanı Hasan Topaloğlu, yönetim kurulu üyeleri, “Futbol Ailesi” içerisinde yer alan yetkililer, spor şefleri katıldı.Ödül gecesinde tüm liglerde ve kupalarda başarılı olan teknik damların kazanmış oldukları başarılar özel anlar ve kliplerin yer aldığı “SineVizyon” gösterimi de geceye damga vurdu. 2022-2023 Futbol sezonunda tüm liglerimizde başarılı olan teknik direktörler ve antrenörlerimiz ödül gecesinde oldukça heyecanlı ve mutlu oldukları gözlemlendi. Ödül töreni sonrasında futbol paydaşlarının bol bol sohbet ederek yoğun ve yorucu geçen sezonun değerlendirmeleri ve analizler yapılarak zaman zaman esprisel yaklaşımlarla neşeli dakikalar geçirilmesi geceye renk katarken, güzel bir akşam geride kaldı.Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, göreve geldikleri günden beri birçok faaliyetler ve etkinlikler düzenleyerek birçok projeleri hayata geçirme noktasında kararlı adımlar atmaya devam ediyor. İlk kez yıl sonu başarılı antrenörler (2022-2023 sezonu) “Gala” ödül gecesinin çok başarılı bir şekilde gerçekleştirmesi, ödül alan teknik direktörler, antrenörler ve katılımcılar tarafından taktirle karşılanırken, ödül gecesinin muhteşem geçmesinden dolayı da teşekkür edilmesi, Dernek yönetimini oldukça mutlu etti.Teknik Direktör Ali OraloğluYardımcı Antrenör Serkan EkşiciKaleci Antrenörü Memiş NayTeknik Direktör Turan AltayYardımcı Antrenör Erdinç BörekçiYardımcı Antrenör Gökhan GüvensoyKaleci Antrenör İbrahim ReisTeknik Direktör Ali OraloğluYardımcı Antrenör Serkan EkşiciKaleci Antrenörü Memiş NayTeknik Direktör Toygar DavulcuYardımcı Antrenör Hüseyin KızmazoğluYardımcı Antrenör Oğuz KarayelKaleci Antrenörü Özalp SarıcaoğluAntrenör Nazım AktunçYardımcı Antrenör Mehmet KaragilYardımcı Antrenör Ahmet ErcenKaleci Antrenörü İlhan ArcınTeknik Direktör Şenol CambulatAntrenör Ertaç TaşkıranKaleci Antrenörü Ahmet ÇelikerTeknik Direktör Toygar DavulcuYardımcı Antrenör Hüseyin KızmazoğluYardımcı Antrenör Oğuz KarayelKaleci Antrenör Özalp SarıcaoğluAntrenör Hamis ÇakırYardımcı Antrenör Esin SonayYardımcı Antrenör Necat KurtarıcıoğlularıKaleci Antrenörü Hüseyin ŞerifaliTeknik Direktör Kılıçali KahramanKaleci Antrenörü Ersoy SaydağTeknik Direktör Ahmet OganYardımcı Antrenör Reşat OğuzKaleci Antrenör Mustafa ÖzkaramanTeknik Direktör Kamil ArifoğluAntrenör Kemal OktaAntrenör Murat ÇobanAntrenör Hüseyin KayalılarAntrenör Reşat AysuAntrenör Halil ErdoğuşKaleci Antrenörü Ersoy SaydağAntrenör Doğuş CivisilliAntrenör Hüseyin YaralıoğluAntrenör Necati ÇobanAntrenör Halil ErdoğuşKaleci Antrenörü Ersoy SaydağTeknik Direktör Kamil ArifoğluAntrenör Kemal OktaAntrenör Sezer YücelAntrenör Erkut MantarAntrenör Ümit BombozAntrenör Hasan ÖzkanAntrenör Hakan ÖzkanAntrenör Talat ŞentürkAntrenör Oğuz AygınYardımcı Antrenör Erden ÖzerdenTeknik Direktör Hüseyin CantürkYardımcı Antrenör Eser ÖzdınakAntrenör Mine DayıAntrenör Şerif Ogan KarabıyıklıAntrenör Mine DayıAntrenör Şerif Ogan KarabıyıklıTeknik Direktör Serhat DenizTeknik Direktörler, Antrenörler ve Kaleci Antrenörü Toplam 50 Teknik Adam Ödül Aldı.