Polisten vefa örneği

Geleneksel olarak düzenlenen 15. Polis Salon Futbolu (Futsal) Turnuvası geçen yıl yaşamını yitiren PGM I. Yardımcısı Eybil EFENDİ anısına atfedildi

Polis Örgütü’nün Kuruluşunun 59’uncu yıldönümü dolayısıyla düzenlenen 15. Polis Salon Futbolu (Futsal) Turnuvası bugün başladı.Bu yıl düzenlenen Futsal Turnuvası, geçen yıl yaşamını yitiren PGM I. Yardımcısı Eybil EFENDİ anısına atfedildi. Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen ve geleneksel hale gelen Futsal Turnuvaları, alınan kararla bundan sonra Eybil EFENDİ ismi ile anılacak.Bu yıl 14 takımın yer aldığı turnuva, bugün Atatürk Spor Salonunda gerçekleşen açılış seremonisinin ardından, Polis Genel Müdürü Kasım KUNİ'nin başlama vuruşunu yaptığı, Lefkoşa Polis Müdürlüğü-A takımı ve İskele Polis Müdürlüğü takımları arasında oynanan açılış maçı ile başladı. Bugün ve yarın oynanacak grup maçlarının ardından, 19 Haziran Pazartesi günü oynanacak yarı final ve final maçları ile turnuva tamamlanacaktır.