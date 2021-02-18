Yıldızspor hazırlık maçını kaybetti

Temsilcimiz Ünal Kaya’nın forma giydiği, Mehmet Altın’ın da transfer olacağı Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Aydın Yıldızspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
İlk hazırlık maçında 4 – 4 berabere kalanAydın Yıldızspor, ikinci hazırlık maçını da oynadı. Ünal Kaya’nın forma giydiği maçta Aydın Yıldızspor,Altınordu U19 Takımına, 4 – 1 mağlup oldu. Mehmet Altın ise takım kadrosuna dün gece katıldığı için maçta forma giymedi.
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