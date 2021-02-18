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Kenneth ile Okoli, durdu

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Kenneth ile Okoli, durdu
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Geçtiğimiz sezon Göçmenköy forması giyen Kenneth ile John Okoli’nin forma giydiği Bangladeş’in Saif Spor Kulübünün ligdeki düşüşü sürüyor.
Saif Spor Kulübü, deplasmanda oynadığı maçta Dakka Abahani’ye 2-0 mağlup oldu. Kenneth ile John Okoli maçta etkili olamadılar.
Saif Spor Kulübü, geriye kalan 8 haftada topladığı 13 puanla Bangladeş Premier Ligde 6. sıraya geriledi.
 
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