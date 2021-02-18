Kenneth ile Okoli, durdu

Geçtiğimiz sezon Göçmenköy forması giyen Kenneth ile John Okoli’nin forma giydiği Bangladeş’in Saif Spor Kulübünün ligdeki düşüşü sürüyor.
Saif Spor Kulübü, deplasmanda oynadığı maçta Dakka Abahani’ye 2-0 mağlup oldu. Kenneth ile John Okoli maçta etkili olamadılar.
Saif Spor Kulübü, geriye kalan 8 haftada topladığı 13 puanla Bangladeş Premier Ligde 6. sıraya geriledi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.