Yıldızlar Metehan’da karşılaştı

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi U 11 kategorisinde ( 2010 doğumlular) turnuvası gerçekleştirdi.
Metehan tesislerinde düzenlenen turnuvaya Yenicami Akademi, Binatlı Akademi, Değirmenlik İrfan Erbay Akademi ve Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi takımları katıldı. Oynanan maçlardan sonra düzenlenen törenle katılımcı takımlara ödülleri verildi.
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