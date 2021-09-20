Zafer Kupası dereceleri açıklandı

Atıcılık Federasyonu tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenmesi planlanan ve ertelenen BR Havalı Tüfek Zafer Kupası 1.Etabı, 18 Eylül Cumartesi günü gerçekleşti.
177 Havalı Tüfek SpeedSılhouetteSonuçları şöyle:
TÜFEK BİREYSEL TASNİF
BÜYÜK ERKEKLER
1-Ediz TUNÇEL (K.K.U.A.E.İ. Derneği) 16 Vuruş-00.53.37 Dakika
2- Metin KARA (K.T.B.K. Kuv. Komutanlığı) 16 Vuruş-01.04.40 Dakika
3-Osman DEMİREL (Alayköy A.A. Kulübü) 16 Vuruş-01.04.72 Dakika
GENÇ ERKEKLER
1-Erdem DEMİREL (K.K.U.A.E.İ. Derneği) 16 Vuruş-01.12.16 Dakika
2-Durmuş ALIŞKAN (Atıcılık İhtisas Birliği) 16 Vuruş-01.31.94 Dakika
3-Tan ÖZYAY (Atıcılık İhtisas Birliği) 16 Vuruş-01.41.00 Dakika
GENÇ KIZLAR
1-Erin ÇİFTÇİ (Atıcılık İhtisas Birliği) 16 Vuruş-00.54.31 Dakika
2-Nerin BAYCAN (Atıcılık İhtisas Birliği) 12 Vuruş-01.31.94 Dakika
3-Aysel COŞKUN (U.K.Üniversitesi S.K.) 6 Vuruş-02.00.00 Dakika
TÜFEK TAKIM TASNİFİ
ERKEKLER
1-ALAYKÖY AVCILIK ATICILIK BİRLİĞİ-1 48 Vuruş-04.01.07 Dakika
(Osman DEMİREL, Ahmet AKDENİZ, Gürhan HACIMEVLÜT)
2-ATICILIK İHTİSAS BİRLİĞİ-1 48 Vuruş-04.07.25 Dakika
(Erin ÇİFTÇİ, Durmuş ALIŞKAN, Tan ÖZYAY)
3-K. T. BARIŞ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI-1 48 Vuruş-04.52.33 Dakika
(Metin KARA, Barış EMİR, Muhammet ÖZTAŞ)
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